Происшествия

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывовЖурналистская правда 12:30

В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Гендиректора дзержинского завода «Кристалл» накануне взрывов отстранили от работы

Время Н15:02

Гендиректор НИИ «Кристалл» был отстранен от работы накануне ЧП

Коммерсантъ12:38

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы за день до взрывов

РИА Новости11:58

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне ЧП

ТАСС12:20

Гендиректор «Кристалла» незадолго до взрывов был отстранен от работы

Интерфакс12:05

Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения

Lenta.ru12:25

СМИ: Генерального директора завода «Кристалл» отстранили от работы за сутки до взрывов в Дзержинске

Нижегородская Правда13:34
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