Происшествия
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывовЖурналистская правда 12:30
В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Генерального директора завода «Кристалл» отстранили от работы за сутки до взрывов в Дзержинске
Нижегородская Правда13:34
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 20:45
Авто
Шестилетний Corvette получил внешность из 1967 года
Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы приобрести себе классический Corvette, но потом передумали из-за того, что он показался вам слишком устаревшим, то у тюнингового ателье Karl Kustoms есть для вас интересное предложение.
Обновлено в 17:34
Авто
Названы лучшие способы экономии топлива в автомобиле
Аналитики назвали наиболее эффективные методы снижения топливного расхода автомобиля. Все они проверены на практике и хорошо работают.
Обновлено в 12:36
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин
Панические сообщения о "жутких последствиях" взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
Обновлено в 19:20
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери
Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес
Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Одноэтажное здание горит в центре Москвы
Обновлено в 20:05
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии
С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Политика
Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
ВЦИОМ: рейтинг Путина снизился еще на 1,2%
Уровень доверия Путину снизился на 1,2% за неделю с 19 мая, когда был зафиксирован прошлый антирекорд и рейтинг политика составил 31,7%.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Политика
Вятрович задумался о создании в России «оккупационной администрации»
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".
Обновлено в 20:47
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Капитана лайнера, устроившего аварию на Дунае, арестовали на месяц
Суд в Будапеште принял решение арестовать на один месяц 64-летнего капитана круизного лайнера Viking Sygin, который врезался в прогулочный катер с туристами во время прогулки на Дунае.
Обновлено в 11:38
Кино
Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма
Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 19:28
Теннис
Анисимова повторила достижение Хингис
Американская теннисистка Аманда Анисимова стала первой несовершеннолетней участницей 1/8 финала Ролан Гаррос с 1998 года.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
Пенсионеры бесплатно отправятся к месту отдыха
Согласно новому документу, отправиться к месту предполагаемого отдыха можно на поезде, самолете, катере и даже автобусе, главное — чтобы лечение проходило в стационаре в соответствии военно-врачебной комиссии.
Обновлено в 19:15
Общество
«Я себя даже принять до конца не успел»: Юлия Савиновских — о жизни трансгендера и побеге из России
Муж Савиновских, Евгений, остался в России.
Обновлено в 18:12
Экономика
Китай впервые обошел Японию по объему производства печатных плат
Производители печатных плат из Японии по итогам 2018 года впервые уступили по объёму производства предприятиям из Китая.
Обновлено в 07:59
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27