Происшествия
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывовЖурналистская правда 12:30
В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Генерального директора завода «Кристалл» отстранили от работы за сутки до взрывов в Дзержинске
Нижегородская Правда13:34
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Происшествия
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено в 10:21
Общество
Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено 30 мая в 08:57
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров
Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.
Обновлено в 15:50
Транспорт
В аэропортах Москвы отменены и задержаны десятки авиарейсов
Более 50 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы.
Обновлено в 14:55
Политика
Премьер-министр Малайзии сделал громкое заявление по катастрофе MH17
Возглавляемая Голландией комиссия пришла к выводу, что лайнер с 298 пассажирами и членами экипажа был сбит примерно в 40 км от российско-украинской границы ракетой «Бук» Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад требует конкретных и неопровержимых доказательств вины России в катастрофе авиалайнера компании Malaysia Airlines (MH17), которая произошла в небе над Украиной летом 2014 года.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия
Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии
Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Общество
Скончался французский философ Мишель Серр
Обновлено в 19:13
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки
Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:35
Технологии
Aeon (Великобритания): огибая Вселенную (Aeon Magazine)
По Берлину трудно было понять, что война завершилась, к тому же истинный мир был возможен только после того, как воюющие страны договорятся о заключении соглашения, имеющего обязательную силу.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Алена Водонаева призналась, что устала зарабатывать деньги
Водонаева пожаловалась, что в ее жизни некого хвалить за глобальные мужские поступки, и отец Богдана тоже не был тем, кто мог взять на себя решение всех вопросов, в том числе финансовых.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Полицейские сняли с поезда на Шиес футбольных фанатов
По данным издания, уже днем полицейские сняли с поезда «Москва-Воркута» группу футбольных фанатов, которые направлялись в Урдом и Шиес.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Общественники проверили оренбургский Следственный изолятор
Обстановку проверяли представители общественно-наблюдательной комиссии.
Обновлено 30 мая в 12:33
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Общество
Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 18:56
Общество
«Я себя даже принять до конца не успел»: Юлия Савиновских — о жизни трансгендера и побеге из России
Муж Савиновских, Евгений, остался в России.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Сбой в выдаче багажа произошел в Шереметьево
В международном аэропорту Шереметьево в Москве произошел сбой в выдаче багажа, передает ТАСС.
Обновлено в 16:00
Авто
Шестилетний Corvette получил внешность из 1967 года
Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы приобрести себе классический Corvette, но потом передумали из-за того, что он показался вам слишком устаревшим, то у тюнингового ателье Karl Kustoms есть для вас интересное предложение.
Обновлено в 17:34
Политика
Владимир Путин подписал указ о переименовании аэропорта Уфы
Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам новых имен.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Политика
Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
Ранее японская сторона рассчитывала выйти на рамочное соглашение по мирному договору к саммиту G20 Правительство Японии приняло решение отказаться от идеи заключить с РФ рамочное соглашение по мирному договору в конце июня, пишет The Asahi Shimbun.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Общество
Лимит трат российских пенсионеров в день составляет 200 рублей
За вычетом обязательных расходов на оплату коммунальных услуг и лекарства, среднестатистическому российскому пенсионеру остается на траты в день не более 200 рублей, – подсчитала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено вчера в 08:08