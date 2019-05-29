Происшествия
Гендиректора ППГХО и депутатов задержали по подозрению в коррупцииМосковский Комсомолец Чита вчера в 20:32
По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал полумиллионную взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников горно-химического объединения. Они были задержаны с поличным при передаче денег.
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