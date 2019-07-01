Экономика

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой постИнтерфакс 05:48

Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность. Обязанности руководителя торговой сети будет временно исполнять финансовый директор "Карусели" Денис Ткач, говорится в сообщении Х5.
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Сошел с «Карусели». Генеральный директор торговой сети Максим Гацуц покинул пост

Фонтанка.Ру06:45

Глава «Карусели» покинет свой пост

Finam.Ru05:18

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинет свой пост

Ведомости06:00

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост

Интерфакс05:48

Гацуц покидает пост гендиректора «Карусели»

ТАСС05:39

Гендиректор торговой сети «Карусель» покинул свой пост

Retailer.ru05:22

Торговая сеть «Карусель» сменит гендиректора

РБК06:16
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Карусель
Российская сеть гипермаркетов, принадлежащая компании X5 Retail Group. Продаёт питание и товары для дома. Ассортимент от 17 тыс. до 30 тыс. постоянных наименований и сезонные товары. Торговая площадь магазинов - от 2,5 тыс. до 7 тыс. кв. м.
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