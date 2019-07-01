Экономика

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой постИнтерфакс 05:48

Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность. Обязанности руководителя торговой сети будет временно исполнять финансовый директор "Карусели" Денис Ткач, говорится в сообщении Х5.
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Сошел с «Карусели». Генеральный директор торговой сети Максим Гацуц покинул пост

Фонтанка.Ру06:45

Торговая сеть «Карусель» сменит гендиректора

РБК06:16

Глава «Карусели» покинет свой пост

Finam.Ru05:18

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост

Интерфакс05:48

Гацуц покидает пост гендиректора «Карусели»

ТАСС05:39

Гендиректор торговой сети «Карусель» покинул свой пост

Retailer.ru05:22

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинет свой пост

Ведомости06:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
Энергетика

TANAP построен и готов поставлять азербайджанский газ в Европу

"После завершения строительства Трансадриатического газопровода (TAP), последнего участка Южного газового коридора, природный газ, добываемый на азербайджанском месторождении Шах-Дениз - 2, будет поставляться в Европу по TANAP и TAP", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
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Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

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Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

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Прототипы смартфонов Nokia продают на eBay за $2000

На eBay появились два прототипа смартфонов Nokia, которые так и не вышли в продажу – Nokia Kataya и Nokia Ion Mini.
Обновлено в 11:30
Наука

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Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
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Проблема обманутых дольщиков «не теряет своей остроты»

В России с 1 июля вступили в силу новые правила о долевом строительстве многоквартирных домов и о фонде дольщиков.
Обновлено в 07:50
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Суд вынес приговор четверым членам банды Басаева и Хаттаба

Обновлено в 11:14
Авто

Представлена спецверсия Renault Duster Black Collector

Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
Обновлено в 11:27
Игры

В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити

Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.
Обновлено в 02:06
Политика

Джазовая певица Ирина Отиева призвала прекратить пиар Нино Катамадзе

Песков предположил, что грузинская певица многого не знает в плане политики.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына

Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Обновлено в 05:31
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Общество

В Москву вновь придет похолодание

Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
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Обновлено в 11:25
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на самые популярные модели Lada

Обновлено в 07:07
Общество

В России стало больше пилотных регионов по снижению бедности

В пилотный проект по снижению бедности добавили несколько новых регионов.
Обновлено в 11:21
Технологии

VPN-сервис Касперского стал блокировать запрещённые сайты

VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать сайты из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора, сообщает «Роскомсвобода».
Обновлено в 10:57
Политика

В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов

Обновлено в 10:36
Общество

В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет

В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента

Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 10:29
Гаджеты

Начались продажи Samsung Galaxy A80 в России

Samsung Galaxy A80: смартфон с вращающейся камерой поступил в продажунттрs: / / t.co / CiPDzJvaaD pic.twitter.com / Zq5o0RiEwO — the-geek.ru (@ TGKpress) 1 июля 2019 г. Официальная презентация смартфона состоялась в Бангкоке.
Обновлено в 09:12
Космос

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками миссии Starlink

SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников, которые были запущены в рамках миссии Starlink 23 мая, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.
Обновлено вчера в 05:56
Политика

Участник нападения на российский центр в Киеве заочно арестован

Участник нападения на российский центр науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года Богдан Ходаковский был заочно арестован Басманным судом Москвы, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие

Зеленский сообщил о попытке срыва переговоров по Донбассу

Обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе является попыткой срыва переговоров по прекращению огня в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
Обновлено в 09:36
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

В Польше появится центр подготовки солдат США

Обновлено в 07:19
Наука

Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу

Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
Обновлено в 10:09
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Игорь Владимирович Шехтерман
Российский предприниматель
Российский предприниматель и топ-менеджер. Главный исполнительный директор, член Правления X5 Retail Group, член Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп», член Президиума Ассоциации компаний розничной торговли. Сооснователь компании RosExpert, российского партнера компании Korn Ferry International.
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