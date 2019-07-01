Экономика

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой постИнтерфакс 05:48

Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность. Обязанности руководителя торговой сети будет временно исполнять финансовый директор "Карусели" Денис Ткач, говорится в сообщении Х5.
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Гендиректор «Карусели» Максим Гацуц покидает свой пост

Коммерсантъ06:08

Глава «Карусели» покинет свой пост

Finam.Ru05:18

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост

Интерфакс05:48

Гацуц покидает пост гендиректора «Карусели»

ТАСС05:39

Гендиректор «Карусели» покидает свой пост

DP.RU05:32

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покидает компанию

Rambler News Service05:24

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинет свой пост

Ведомости06:00
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Карусель
Российская сеть гипермаркетов, принадлежащая компании X5 Retail Group. Продаёт питание и товары для дома. Ассортимент от 17 тыс. до 30 тыс. постоянных наименований и сезонные товары. Торговая площадь магазинов - от 2,5 тыс. до 7 тыс. кв. м.
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