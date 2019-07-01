Экономика

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой постИнтерфакс 05:48

Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность. Обязанности руководителя торговой сети будет временно исполнять финансовый директор "Карусели" Денис Ткач, говорится в сообщении Х5.
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Сошел с «Карусели». Генеральный директор торговой сети Максим Гацуц покинул пост

Фонтанка.Ру06:45

Торговая сеть «Карусель» сменит гендиректора

РБК06:16

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинет свой пост

Ведомости06:00

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост

Интерфакс05:48

Гацуц покидает пост гендиректора «Карусели»

ТАСС05:39

Гендиректор торговой сети «Карусель» покинул свой пост

Retailer.ru05:22

Глава «Карусели» покинет свой пост

Finam.Ru05:18
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
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Игорь Владимирович Шехтерман
Российский предприниматель
Российский предприниматель и топ-менеджер. Главный исполнительный директор, член Правления X5 Retail Group, член Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп», член Президиума Ассоциации компаний розничной торговли. Сооснователь компании RosExpert, российского партнера компании Korn Ferry International.
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