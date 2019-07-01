Экономика
Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой постИнтерфакс 05:48
Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность. Обязанности руководителя торговой сети будет временно исполнять финансовый директор "Карусели" Денис Ткач, говорится в сообщении Х5.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Авто
Fiat представил обновленный Fiat Ducato MY2020
Обновлено в 06:08
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе
Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Общество
РБК: «Вкусвилл» откроет магазины нового формата
Компания «Вкусвилл» планирует открыть магазины нового формата, поиск помещений уже начался, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Тель-Авиве готовится к аварийной посадке самолёт с 152 пассажирами
Самолёт с 152 пассажирами на борту готовится совершить аварийную посадку в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает i24NEWS.
Обновлено в 09:06
Авто
Названы самые популярные дизельные машины в России. Топ-10
Обновлено в 08:30
Футбол
«Герта» арендовала полузащитника «Ливерпуля»
«Герта» объявила об аренде полузащитника «Ливерпуля» Марко Груича, которая будет рассчитана на один сезон.
Обновлено в 07:02
Политика
Иран превысил лимит обогащенного урана по ядерной сделке
Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев
Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Около 30 человек отравились шаурмой в Петербурге
Обновлено в 07:40
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Общество
Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии
На мать Андрея Метельского, как указывается в расследовании, также зарегистрированы четыре отеля в Австрии общей стоимостью около €40 млн.
Обновлено в 08:22
Энергетика
Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцев
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Энергетика
В России может снова подорожать бензин
Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Политика
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове
Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал сообщения о дороговизне отдыха в Крыму по сравнению с заграничными курортами "вбросами" и призвал не верить им.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в одну колонию
Обновлено 28 июня в 08:21
Общество
В Барселоне провели перепись крыс в канализации
Обновлено в 06:54
Политика
Следствие по делу задержанных под Крымом украинских моряков завершено
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с освобождением украинских моряков нужно решать "в рабочем режиме", после того, как будет вынесен приговор суда.
Обновлено в 07:51
Экономика
Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам
За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
Обновлено в 06:41
Политика
Газопровод «Северный поток-2» обойдёт воды Дании
В конечном итоге решено избрать альтернативный маршрут, который не подразумевает прохождения трубы газопровода через воды Дании.
Обновлено 29 июня в 06:58
Происшествия
В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник
В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи
В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.
Обновлено в 07:14