Экономика
Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой постИнтерфакс 05:48
Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность. Обязанности руководителя торговой сети будет временно исполнять финансовый директор "Карусели" Денис Ткач, говорится в сообщении Х5.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов
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Экономика
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Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
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Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
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Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
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VPN-сервис Касперского стал блокировать запрещённые сайты
VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать сайты из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора, сообщает «Роскомсвобода».
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Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию
Власти Черногории выдали России главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в понедельник Генпрокуратуре РФ.
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Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33
Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
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Южнокорейская компания Samsung сообщила о старте продаж смартфона Galaxy A80 в России.
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Вокалист группы «Океан Эльзы» и лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал свои слова о захвате Россией российского Крыма оговоркой.
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Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер.
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