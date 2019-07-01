Экономика
Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой постИнтерфакс 05:48
Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность. Обязанности руководителя торговой сети будет временно исполнять финансовый директор "Карусели" Денис Ткач, говорится в сообщении Х5.
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