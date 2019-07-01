Экономика
Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой постИнтерфакс 05:48
Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность. Обязанности руководителя торговой сети будет временно исполнять финансовый директор "Карусели" Денис Ткач, говорится в сообщении Х5.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:41, Вашингтон
Общество
ФАС создаст комиссию для решения спорных вопросов на IT-рынке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) создаст при своих экспертных советах по связи и информационным технологиям экспертную комиссию для решения спорных вопросов на этих рынках, сообщил журналистам заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин по итогам заседания этих советов.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого артистка обвинила в романе с другой экс-участницей группы Serebro - Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 04:33
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
46-летнюю Наташу Королеву в новом имидже сравнили с подростком
Многие пишут в Сети о том, что Королева с мужем выглядят, как два подростка.
Обновлено в 05:00
Политика
Опрос показал лидерство партии «Слуга народа» в парламентском рейтинге
Если бы парламентские выборы на Украине проходили в ближайшее воскресенье, то в Раду прошли бы пять партий, в том числе занявшая первое место в рейтинге партия «Слуга народа».
Обновлено в 06:51
Финансы
Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
Обновлено в 06:24
Политика
Глава Евросовета Туск приостановил экстренный саммит ЕС
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил проходивший в понедельник, 1 июля, экстренный саммит Евросоюза (ЕС) по определению ключевых постов объединения.
Обновлено в 07:07
Футбол
Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову
Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.
Обновлено в 05:48
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.
Обновлено в 02:06
Космос
SpaceX потеряла три спутника проекта Starlink
Не менее трех спутников из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа
Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Путешествия
В Крыму рассказали о предпочтениях украинских туристов
Украинские туристы выбирают для отдыха крымские курорты западного побережья, сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.
Обновлено в 04:25
Экономика
Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали
С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Технологии
«Уралхим» приступил к цифровой трансформации сервисов
Программа состоит из нескольких этапов, первый из которых – создание цифровой платформы - завершен.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Новейший ЗРК «Сосна» модернизируют
Зенитный ракетный комплекс "Сосна" получит новые боеприпасы и шасси.
Обновлено в 07:30
Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Зеленский не возьмет с собой Климкина в Канаду
По словам пресс-секретаря ведомства Екатерины Зеленко, визит президента Украины Владимира Зеленского в Торонто, который состоится с 1 по 3 июля, пройдет без участия главы МИД.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге следственными органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору молока
Хранить молоко в магазинах нужно в оборудованных термометром холодильных витринах при температуре не выше +6 °C. Не стоит покупать молоко в упаковке, которая хранилась с нарушением условий, вскрыта или повреждена, информация на ней размыта, а срок годности истекает на следующий день.
Обновлено в 03:52
Футбол
«Челси» сообщил об уходе Гонсало Игуаина
Обновлено в 06:29
Кино
Оливер Стоун представит новый фильм об Украине
Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Здоровье
На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население
Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме
В петербургском кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных отравились 26 посетителей.
Обновлено в 05:11
Общество
Госдума рассмотрит запрет частных дорожных камер
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Один погиб и трое ранены в столкновении «ГАЗелей» под Ростовом
В Ростовской области в понедельник столкнулись два автомобиля «ГАЗель», в результате чего погиб один человек, сообщили в региональном УМВД.
Обновлено в 03:56