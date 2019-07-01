Экономика

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой постИнтерфакс 05:48

Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность. Обязанности руководителя торговой сети будет временно исполнять финансовый директор "Карусели" Денис Ткач, говорится в сообщении Х5.
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Сошел с «Карусели». Генеральный директор торговой сети Максим Гацуц покинул пост

Фонтанка.Ру06:45

Глава «Карусели» покинет свой пост

Finam.Ru05:18

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинет свой пост

Ведомости06:00

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост

Интерфакс05:48

Гацуц покидает пост гендиректора «Карусели»

ТАСС05:39

Гендиректор торговой сети «Карусель» покинул свой пост

Retailer.ru05:22

Торговая сеть «Карусель» сменит гендиректора

РБК06:16
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) создаст при своих экспертных советах по связи и информационным технологиям экспертную комиссию для решения спорных вопросов на этих рынках, сообщил журналистам заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин по итогам заседания этих советов.
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Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
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Глава Евросовета Туск приостановил экстренный саммит ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил проходивший в понедельник, 1 июля, экстренный саммит Евросоюза (ЕС) по определению ключевых постов объединения.
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Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.
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Игры

В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити

Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.
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SpaceX потеряла три спутника проекта Starlink

Не менее трех спутников из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь.
Обновлено вчера в 09:43
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Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге

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Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
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Украинские туристы выбирают для отдыха крымские курорты западного побережья, сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.
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Экономика

Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали

С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
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Программа состоит из нескольких этапов, первый из которых – создание цифровой платформы - завершен.
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Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
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Зеленский не возьмет с собой Климкина в Канаду

По словам пресс-секретаря ведомства Екатерины Зеленко, визит президента Украины Владимира Зеленского в Торонто, который состоится с 1 по 3 июля, пройдет без участия главы МИД.
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Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге следственными органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое произошло в конце мая 2019 года.
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Роспотребнадзор дал советы по выбору молока

Хранить молоко в магазинах нужно в оборудованных термометром холодильных витринах при температуре не выше +6 °C. Не стоит покупать молоко в упаковке, которая хранилась с нарушением условий, вскрыта или повреждена, информация на ней размыта, а срок годности истекает на следующий день.
Обновлено в 03:52
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«Челси» сообщил об уходе Гонсало Игуаина

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Оливер Стоун представит новый фильм об Украине

Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.
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Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
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На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население

Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.
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В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме

В петербургском кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных отравились 26 посетителей.
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Госдума рассмотрит запрет частных дорожных камер

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей.
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В Ростовской области в понедельник столкнулись два автомобиля «ГАЗель», в результате чего погиб один человек, сообщили в региональном УМВД.
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На Кипре назвали российской ракетой упавший с неба неопознанный объект

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Игорь Владимирович Шехтерман
Российский предприниматель
Российский предприниматель и топ-менеджер. Главный исполнительный директор, член Правления X5 Retail Group, член Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп», член Президиума Ассоциации компаний розничной торговли. Сооснователь компании RosExpert, российского партнера компании Korn Ferry International.
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