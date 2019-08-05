Экономика

Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставкуКоммерсантъ вчера в 21:39

Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта «по взаимной договоренности с правлением». В сообщении банка говорится, что временным исполняющим обязанности гендиректора станет исполнительный директор Ноэл Куинн.
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Руководитель банка HSBC ушел в отставку

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