Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта «по взаимной договоренности с правлением». В сообщении банка говорится, что временным исполняющим обязанности гендиректора станет исполнительный директор Ноэл Куинн.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Происшествия В Тверской области произошел пожар в «Сапсане» Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.

Происшествия Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Пресненский суд Москвы заключил под стражу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля Владислава Барабанова.

Шоу-бизнес Евгений Цыганов показал фото сына от Юлии Снигирь Российский актер и режиссер Евгений Цыганов на своей странице в Instagram поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.

Происшествия В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу Действующая чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли в Севастополе, утонув во время шторма на одном из необорудованных пляжей города.

Общество На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

Политика Рябков назвал США могильщиками ДРСМД США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Происшествия В Нижнем Тагиле пьяный мужчина прострелил голову ребёнку В Нижнем Тагиле врачи борются за жизнь семилетнего мальчика, который получил огнестрельное ранение.

Происшествия Виновнику смертельного ДТП в Екатеринбурге грозит 15 лет тюрьмы Виновнику резонансного ДТП со смертельным исходом на улице Малышева в центре Екатеринбурга может грозить до 15 лет колонии.

Происшествия Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.

Политика Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал «Ъ» о планах на ближайшее будущее Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.

Политика Дело о взятке якобы в интересах Кличко открыто на Украине Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело о взятке, которая якобы предлагалась в интересах киевского мэра Виталия Кличко.

Происшествия Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19 Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.

Здоровье Неизвестная болезнь поразила британского подростка Британские врачи не смогли поставить диагноз британскому подростку, который был парализован из-за загадочной болезни.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.

Авто В России стартовали продажи китайского семиместного кроссовера DFM 580 Отмечается, что третий ряд сидений можно сложить, и тогда кроссовер превратится в двухместный с огромным багажным отделением.

Экономика В России может появиться новый способ получения зарплаты В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.

Здоровье Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.

Политика Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».

Технологии В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей "Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.

Здоровье В Севастополе начали создание медицинского кластера В Севастополе начался процесс формирования проекта единого медицинского кластера, который объединит ряд новых крупных учреждений – онкологический диспансер, инфекционную больницу и больницу скорой медицинской помощи.