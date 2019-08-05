Экономика
Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставкуКоммерсантъ вчера в 21:39
Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта «по взаимной договоренности с правлением». В сообщении банка говорится, что временным исполняющим обязанности гендиректора станет исполнительный директор Ноэл Куинн.
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Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд Москвы заключил под стражу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля Владислава Барабанова.
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Евгений Цыганов показал фото сына от Юлии Снигирь
Российский актер и режиссер Евгений Цыганов на своей странице в Instagram поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.
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Происшествия
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Действующая чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли в Севастополе, утонув во время шторма на одном из необорудованных пляжей города.
Обновлено в 05:33
Общество
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
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Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 05:49
Футбол
Самедов нанесет первый удар в матче «Крыльев» и «Спартака»
Сообщается, что бывший игрок красно-белых и самарцев нанесет первый символический удар в матче.
Обновлено в 05:39
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Нижнем Тагиле пьяный мужчина прострелил голову ребёнку
В Нижнем Тагиле врачи борются за жизнь семилетнего мальчика, который получил огнестрельное ранение.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Виновнику смертельного ДТП в Екатеринбурге грозит 15 лет тюрьмы
Виновнику резонансного ДТП со смертельным исходом на улице Малышева в центре Екатеринбурга может грозить до 15 лет колонии.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Политика
Захарова отреагировала на слова Помпео о Крыме
Обновлено в 03:35
Политика
Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал «Ъ» о планах на ближайшее будущее
Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Дело о взятке якобы в интересах Кличко открыто на Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело о взятке, которая якобы предлагалась в интересах киевского мэра Виталия Кличко.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19
Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.
Обновлено в 05:45
Здоровье
Неизвестная болезнь поразила британского подростка
Британские врачи не смогли поставить диагноз британскому подростку, который был парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено в 02:32
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Авто
В России стартовали продажи китайского семиместного кроссовера DFM 580
Отмечается, что третий ряд сидений можно сложить, и тогда кроссовер превратится в двухместный с огромным багажным отделением.
Обновлено в 05:19
Экономика
В России может появиться новый способ получения зарплаты
В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
Обновлено в 02:52
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета
Обновлено в 01:24
Происшествия
В одном из районов Коми после трагедии с девочкой отстреляют 10 волков
4 августа в посёлке Едва произошла трагедия. Волк напал на 14-летнюю девочку.
Обновлено в 04:36
Здоровье
Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах
Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Технологии
В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей
"Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.
Обновлено в 04:55
Здоровье
В Севастополе начали создание медицинского кластера
В Севастополе начался процесс формирования проекта единого медицинского кластера, который объединит ряд новых крупных учреждений – онкологический диспансер, инфекционную больницу и больницу скорой медицинской помощи.
Обновлено в 04:14
Политика
Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего лидера Демократической партии Молдавии, одного из богатейших и влиятельнейших бизнесменов этой страны Владимира Плахотнюка по обвинению в организации схемы по выводу из России 37 млрд руб. Об этом РБК сообщили в суде.
Обновлено в 05:49