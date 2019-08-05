Экономика

Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставкуКоммерсантъ вчера в 21:39

Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта «по взаимной договоренности с правлением». В сообщении банка говорится, что временным исполняющим обязанности гендиректора станет исполнительный директор Ноэл Куинн.
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Генеральный директор крупнейшего британского банка HSBC ушел в отставку

Эхо Москвывчера в 20:04

Гендиректор банка HSBC ушел в отставку

Российская газетавчера в 20:59

Гендиректор банка HSBC ушел в отставку

РБКвчера в 20:45

Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставку

Коммерсантъвчера в 21:39

Гендиректор банка HSBC Джон Флинт уходит в отставку

ТАССвчера в 19:11
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
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