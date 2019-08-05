Экономика
Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставкуКоммерсантъ вчера в 21:39
Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта «по взаимной договоренности с правлением». В сообщении банка говорится, что временным исполняющим обязанности гендиректора станет исполнительный директор Ноэл Куинн.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено вчера в 07:52
Здоровье
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
Переход на евро. Как идет процесс дедолларизации в российской внешней торговле
На фоне стремления снизить зависимость от доллара существенно растет доля расчетов в евро.
Обновлено вчера в 15:46
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Бывшая российская футболистка умерла в 21 год
Футболистка московского «Чертаново», выступавшая в юниорской и молодежной сборной России, Анастасия Березина скончалась в возрасте 21 года.
Обновлено вчера в 21:58
Спорт
Сборная России побила рекорд 2017 года на конкурсе «Танковый биатлон»
Российским военным удалось побить рекорд позапрошлого года во время участия в международном конкурсе «Танковый биатлон-2019».
Обновлено вчера в 06:53
Армия и оружие
Япония создаст военно-космическое подразделение, сообщили СМИ
Власти Японии намерены создать военно-космическое подразделение Сил самообороны. Об этом сообщает газета "Иомиури".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Космос
Робот «Федор» научился шутить и философствовать
Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко заявил, что российского робота "Федора" научили шутить и поддерживать философские беседы.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол
«Динамо» передумало покупать форварда «Интера» Габриэла Барбозу
Московское «Динамо» отказалось от покупки нападающего «Интера» Габриэла Барбозы. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Главарь бразильской банды попытался сбежать из тюрьмы, притворившись собственной дочерью.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Интернет
Facebook переименует Instagram и WhatsApp
Компания Facebook внесет изменения в названия приложений Instagram и WhatsApp. Рядом с ними появится уточнение «от Facebook».
Обновлено 03 августа в 08:53
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения
Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.
Обновлено вчера в 00:00
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей
Китайская компания Xiaomi запатентовала смартфон с безрамочным дисплеем, на задней панели которого будет расположена солнечная батарея.
Обновлено вчера в 20:42
Армия и оружие
Армия приступила к дезинфекции территорий Приамурья после паводка
Обновлено вчера в 22:07
Футбол
В «Зените» отреагировали на обвинения фанатов в расизме
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал реакцию иностранных СМИ на баннер болельщиков клуба в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено вчера в 00:08
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Наука
Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено вчера в 07:49
Общество
В Приморье объявлено штормовое предупреждение: идёт мощный тайфун
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Якутии после отравления 17 человек в кафе завели уголовное дело
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Обновлено вчера в 11:13
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено вчера в 12:48
Транспорт
В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс
Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:05