Экономика

Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставкуКоммерсантъ вчера в 21:39

Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта «по взаимной договоренности с правлением». В сообщении банка говорится, что временным исполняющим обязанности гендиректора станет исполнительный директор Ноэл Куинн.
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Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставку

Коммерсантъвчера в 21:39

Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку

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Гендиректор банка HSBC ушел в отставку

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Эхо Москвывчера в 20:04

Гендиректор банка HSBC ушел в отставку

Российская газетавчера в 20:59

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ПРАЙМвчера в 19:17

Гендиректор банка HSBC Джон Флинт уходит в отставку

ТАССвчера в 19:11
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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