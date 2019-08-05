Экономика
Гендиректор банка HSBC ушел в отставкуРБК вчера в 20:45
Британский банк HSBC объявил в понедельник об отставке генерального директора Джона Флинта. Сообщение об этом появилось 5 августа на сайте HSBC. Сообщается, что отставка произошла «по взаимной договоренности с советом директоров».
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Происшествия
Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Ранее были арестованы 6 фигурантов, в том числе волонтер штаба Любови Соболь и студент Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири
Обновлено 03 августа в 10:00
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Общество
Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено вчера в 18:10
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
В центре Москвы проходит акция с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму
Акция не согласована с властями. Ее участников разгоняет полиция. Так, в частности, произошло на Пушкинской площади.
Обновлено 03 августа в 09:02
Кино
Леонардо Ди Каприо дал советы начинающим актерам
Обновлено в 01:20
Происшествия
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Появилось видео смертельного ДТП на Малышева-Московской
Появилось видео смертельного ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московской.
Обновлено вчера в 07:27
Кино
Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью
Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе
Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате ДТП в Саратовской области
Четверо взрослых и двое детей получили травмы в результате аварии в Саратовской области.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Певица Елка: «Я люблю себя потрепанной и отекшей»
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено вчера в 08:05
Экономика
Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний
Наиболее значительными в 2011–2015 годах были экономические потери от смертности от рака легкого среди мужчин — $1,2 млрд, а также от рака молочной железы — $0,64 млрд.
Обновлено вчера в 18:34
Финансы
Южнокорейская вона обновила многомесячные минимумы
Курс воны к доллару опустился до минимума с декабря 2016 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Обновлено 03 августа в 05:29
Армия и оружие
Российские военные приготовили яичницу и кофе на двигателе танка Т-80
Военные из Омского автобронетанкового инженерного института сварили кофе в турке и пожарили яичницу с помощью двигателя танка Т-80.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на Волжской ГЭС
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю «четырнадцатой».
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Посольство РФ выразило соболезнования в связи со стрельбой в США
Посольство России в США выразило соболезнования в связи с тремя инцидентами со стрельбой — в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).
Обновлено вчера в 21:18