Экономика

Гендиректор банка HSBC ушел в отставкуРБК вчера в 20:45

Британский банк HSBC объявил в понедельник об отставке генерального директора Джона Флинта. Сообщение об этом появилось 5 августа на сайте HSBC. Сообщается, что отставка произошла «по взаимной договоренности с советом директоров».
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Генеральный директор крупнейшего британского банка HSBC ушел в отставку

Эхо Москвывчера в 20:04

Гендиректор банка HSBC ушел в отставку

Российская газетавчера в 20:59

Гендиректор банка HSBC ушел в отставку

РБКвчера в 20:45

Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставку

Коммерсантъвчера в 21:39

Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку

Ведомостивчера в 19:29

Британский банк HSBC объявил об отставке гендиректора

ПРАЙМвчера в 19:17

Гендиректор банка HSBC Джон Флинт уходит в отставку

ТАССвчера в 19:11
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