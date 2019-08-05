Экономика

Гендиректор банка HSBC ушел в отставкуРБК вчера в 20:45

Британский банк HSBC объявил в понедельник об отставке генерального директора Джона Флинта. Сообщение об этом появилось 5 августа на сайте HSBC. Сообщается, что отставка произошла «по взаимной договоренности с советом директоров».
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Руководитель банка HSBC ушел в отставку

Интерфакс01:17

Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку

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РБКвчера в 20:45

Генеральный директор крупнейшего британского банка HSBC ушел в отставку

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Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставку

Коммерсантъвчера в 21:39

Гендиректор банка HSBC Джон Флинт уходит в отставку

ТАССвчера в 19:11
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