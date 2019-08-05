Экономика
Гендиректор банка HSBC ушел в отставкуРБК вчера в 20:45
Британский банк HSBC объявил в понедельник об отставке генерального директора Джона Флинта. Сообщение об этом появилось 5 августа на сайте HSBC. Сообщается, что отставка произошла «по взаимной договоренности с советом директоров».
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50-летняя Дженнифер Лопес устроила грандиозное шоу в Москве
Обновлено в 02:15
Происшествия
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Обновлено вчера в 13:59
Финансы
Китай ответил на санкции США понижением юаня до многолетних минимумов
Решение принято после объявления о новых санкциях на ввоз в Соединённые Штаты товаров из Китая.
Обновлено в 02:38
Экономика
В Чехии оценили потери от российского продовольственного эмбарго
Крупнейший чешский производитель молочных продуктов — компании Madeta в полной мере ощутил на себе действие российского продовольственного эмбарго.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Эксперты допустили возможность рецессии в России уже в 2019 году
В России уже в 2019 году может наступить техническая рецессия, а не в 2021 году, как ранее допускало Минэкономразвития, сообщает 5 августа РБК со ссылкой на экспертов Института экономики роста им. Столыпина.
Обновлено в 02:37
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.
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Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Здоровье
Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах
Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
В рамках второго раунда санкций США выступили против выдачи любого кредита, а также финансовой и технической помощи России со стороны таких международных организаций, как Всемирный банк и Международный валютный фонд.
Обновлено 03 августа в 01:42
Происшествия
Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае
Обновлено в 02:48
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В Иране назвали владельца задержанного в Персидском заливе танкера
Очередной танкер, задержанный вооружёнными силами Ирана в Персидском заливе, принадлежит Ираку, заявили в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).
Обновлено в 02:35
Гаджеты
В драйверах видеокарт Nvidia GeForce, Quadro и Tesla обнаружены серьезные уязвимости
Компания Nvidia сообщила о наличии пяти уязвимостей в своих Windows-драйверах для видеокарт семейств GeForce, Quadro и Tesla.
Обновлено в 02:12
Экономика
Эксперты: активность в сфере услуг РФ в июле вернулась к росту
Показатель деловой активности в российской сфере услуг в июле 2019 года вернулся к росту после снижения, которое наблюдалось в июне, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Обновлено в 02:17
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Путешествия
Туристы рассказали, сколько денег тратят в путешествиях на еду
Несмотря на готовность забыть об экономии во время отдыха, большинство российских туристов редко едят в ресторанах и кафе: 41% ходят в заведение всего несколько раз за время путешествия и только 10% делают это каждый день.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка
В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.
Обновлено в 02:35
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло
Летнее тепло вернется в Москву к следующей среде.
Обновлено вчера в 03:54
Космос
Крупнейший в мире телескоп появится в Чили к 2027 году
Строительство крупнейшего в мире телескопа началось в 2017 году.
Обновлено 02 августа в 18:34
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено вчера в 11:05
Футбол
Игорь Акинфеев: «Вижу себя только в ЦСКА. Вся жизнь здесь прошла»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что собирается завершить игровую карьеру в армейском клубе.
Обновлено в 02:47
Авто
Jaguar Land Rover выпустит пять новых моделей в ближайшие два года
Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.
Обновлено вчера в 23:14
Здоровье
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Безработный мигрант в Петербурге изнасиловал сына знакомой
В Санкт-Петербурге задержан 30-летний безработный мигрант из Узбекистана.
Обновлено в 02:42