Британский банк HSBC объявил в понедельник об отставке генерального директора Джона Флинта. Сообщение об этом появилось 5 августа на сайте HSBC. Сообщается, что отставка произошла «по взаимной договоренности с советом директоров».

Финансы Китай ответил на санкции США понижением юаня до многолетних минимумов Решение принято после объявления о новых санкциях на ввоз в Соединённые Штаты товаров из Китая.

Экономика В Чехии оценили потери от российского продовольственного эмбарго Крупнейший чешский производитель молочных продуктов — компании Madeta в полной мере ощутил на себе действие российского продовольственного эмбарго.

Происшествия Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Экономика Эксперты допустили возможность рецессии в России уже в 2019 году В России уже в 2019 году может наступить техническая рецессия, а не в 2021 году, как ранее допускало Минэкономразвития, сообщает 5 августа РБК со ссылкой на экспертов Института экономики роста им. Столыпина.

Экономика В России может появиться еще один способ получения зарплаты По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.

Общество В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.

Здоровье Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.

Экономика Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.

Политика Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций В рамках второго раунда санкций США выступили против выдачи любого кредита, а также финансовой и технической помощи России со стороны таких международных организаций, как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Политика Япония выразила протест России из-за учений на Курилах Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Происшествия В Иране назвали владельца задержанного в Персидском заливе танкера Очередной танкер, задержанный вооружёнными силами Ирана в Персидском заливе, принадлежит Ираку, заявили в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

Гаджеты В драйверах видеокарт Nvidia GeForce, Quadro и Tesla обнаружены серьезные уязвимости Компания Nvidia сообщила о наличии пяти уязвимостей в своих Windows-драйверах для видеокарт семейств GeForce, Quadro и Tesla.

Экономика Эксперты: активность в сфере услуг РФ в июле вернулась к росту Показатель деловой активности в российской сфере услуг в июле 2019 года вернулся к росту после снижения, которое наблюдалось в июне, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Путешествия Туристы рассказали, сколько денег тратят в путешествиях на еду Несмотря на готовность забыть об экономии во время отдыха, большинство российских туристов редко едят в ресторанах и кафе: 41% ходят в заведение всего несколько раз за время путешествия и только 10% делают это каждый день.

Экономика «Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Политика Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.

Происшествия В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.

Авто Jaguar Land Rover выпустит пять новых моделей в ближайшие два года Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.