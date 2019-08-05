Экономика
Гендиректор банка HSBC ушел в отставкуРБК вчера в 20:45
Британский банк HSBC объявил в понедельник об отставке генерального директора Джона Флинта. Сообщение об этом появилось 5 августа на сайте HSBC. Сообщается, что отставка произошла «по взаимной договоренности с советом директоров».
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Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Минобороны США намерено остановить операцию Турции в Сирии
Делегация Министерства обороны США намерена встретиться с властями Турции сегодня, 5 августа, чтобы представить план, который должен предотвратить вторжение турецкой армии в Сирию к востоку от реки Евфрат.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено вчера в 08:37
Транспорт
В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс
Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:05
Финансы
Южнокорейская вона обновила многомесячные минимумы
Курс воны к доллару опустился до минимума с декабря 2016 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Обновлено 03 августа в 05:29
Общество
Синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне «Франциско» на Приморье
Тайфун "Франциско" накроет Приморье в четверг, 8 августа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МЧС России.
Обновлено в 00:05
Происшествия
На Урале из детского сада на игрушечной машине сбежал 6-летний ребёнок
В Свердловской области проводится проверка инцидента, в результате которого воспитатель не уследила за 6-летним ребёнком, и он на игрушечной машине выехал за пределы специализированного детского сада в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 00:26
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
Гаттузо отказался возглавить «Нант»
Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо отказался возглавить "Нант", сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено вчера в 20:17
Общество
Назначен новый глава управления дорожного хозяйства Челябинска
В Челябинске назначен новый руководитель городского управления дорожного хозяйства.
Обновлено в 00:43
Экономика
В России подскочили цены на жилье
Ране о рекордном росте цен на жилье на юге России сообщали в компании «Мандарин»: по статистике агентства недвижимости, метр недвижимости в Краснодарском крае с января по июль 2019-го прибавил в цене 4 тысячи рублей (около 8 процентов).
Обновлено в 00:25
Экономика
Новый способ получения зарплаты появится в России
Сотрудник сможет требовать перечисления зарплаты на любую банковскую карту, через систему быстрых платежей (СБП), пишет "Российская газета" со ссылкой на Центробанк.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус: 6 пострадавших
В Саратовской области упал в кювет рейсовый автобус.
Обновлено в 01:27
Гаджеты
Технологии AMD будут использованы в GPU Samsung через два года
Проще говоря, графические технологии AMD будут использованы Samsung для создания собственных GPU для своих однокристальных систем Exynos.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Пожарный потерялся при тушении огня в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.
Обновлено в 01:25
Футбол
«Барселона» и «Арсенал» назвали составы на матч Кубка Жоана Гампера
«Барселона» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч Кубка Жоана Гампера.
Обновлено вчера в 13:25
Экономика
Данные 70 тысяч клиентов Бинбанка утекли в сеть, сообщил «Ъ»
В сеть утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к "Открытию", пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на данные компании DeviceLock.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Массовые расстрелы в США: Путин выразил соболезнования Трампу
Свои соболезнования в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо выразил российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
МГУ вошел в сотню лучших университетов мира по качеству образования
Как составляется рейтинг CWUR оценивает университеты по семи показателям: качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, уровень научной деятельности, качество публикаций, авторитет и цитируемость.
Обновлено в 00:49
Футбол
«Бенфика» выиграла Суперкубок Португалии
Обновлено вчера в 18:15
ЖКХ
Украинский город остался без горячей воды из-за долгов
25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Космос
Астероид размером с небоскреб движется на Землю
Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено 03 августа в 11:57
Экономика
Названа доля россиян с зарплатами более 75 тысяч рублей в месяц
Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является "Рыболовство и рыбоводство", здесь месячную заплату в 75 тысяч рублей и более имеют 34% работников.
Обновлено вчера в 18:21
Экономика
Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний
Наиболее значительными в 2011–2015 годах были экономические потери от смертности от рака легкого среди мужчин — $1,2 млрд, а также от рака молочной железы — $0,64 млрд.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на Волжской ГЭС
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю «четырнадцатой».
Обновлено вчера в 06:51