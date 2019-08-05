Экономика
Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставкуВедомости 19:29
Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Отмечается, что отставка произошла «по взаимной договоренности с правлением».
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Онлайн-ритейлер продвинется за счет «Обуви России» Ozon, пытаясь усилить свое присутствие в регионах, планирует до конца 2019 года открыть до 470 новых пунктов выдачи заказов — в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке.
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Российские военные медики оказали помощь жителям Восточной Гуты
Верные клятве Гиппократа Особо главой администрации была отмечена важность посещения населённого пункта российскими военными медиками: по его словам, для многих местных жителей это единственная возможность получить медицинскую помощь.
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В три больницы Псковской области поступили передвижные медицинские комплексы
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