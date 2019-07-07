Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тренерский штаб петербургского "Зенита" сделает все необходимые выводы после поражения команды в матче за Олимп - Суперкубок России по футболу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев.

с чего всё началось

Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов, — цитирует функционера ТАСС. Встреча, прошедшая 6 июля на стадионе «Динамо», завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников».

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