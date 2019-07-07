Футбол

Гендиректор «Зенита»: тренерский штаб сделает выводы после СуперкубкаNews.ru 05:10

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов, — цитирует функционера ТАСС. Встреча, прошедшая 6 июля на стадионе «Динамо», завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников».
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Гендиректор «Зенита»: тренерский штаб сделает выводы из поражения в матче за Суперкубок

Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тренерский штаб петербургского "Зенита" сделает все необходимые выводы после поражения команды в матче за Олимп - Суперкубок России по футболу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев.
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