Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тренерский штаб петербургского "Зенита" сделает все необходимые выводы после поражения команды в матче за Олимп - Суперкубок России по футболу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев.

с чего всё началось

Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов, — цитирует функционера ТАСС. Встреча, прошедшая 6 июля на стадионе «Динамо», завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников».

Политика В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ «Какие бы резолюции ни принимались, Крым есть и будет частью Российской Федерации», - подчеркнул он.

Происшествия Задержанных в Мексике россиян выслали из страны Граждан РФ задержали в аэропорту Канкуна из-за претензий миграционных властей.

Армия и оружие Зеленский заявил о стремлении создать сильные ВМС Украины Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам проходящих в регионе военных учений "Си Бриз - 2019" и заявил, что перед страной стоит цель создать "сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой ВМС".

Происшествия Названа новая версия гибели малайзийского «Боинга» MH370 Всего Термини приводит четыре версии гибели MH370: его захватил член экипажа, пассажир, спрятавшийся на борту заранее злоумышленник или кто-то, на земле испортивший систему управления «Боинга».

Происшествия В Одессе идет спецоперация «Гром» Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".

Наука В Китае найдены древние деформированные черепа Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.

Шоу-бизнес Появились первые кадры с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри Сегодня в официальном аккаунте герцогов Сассекских были обнародованы две первые официальные фотографии с крещения двухмесячного ребенка 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл.

Музыка Амстердам отказался проводить Евровидение-2020 Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.

Здоровье В Минздраве назвали суточную норму употребления молочных продуктов В Министерстве здравоохранения назвали оптимальную суточную порцию молочных продуктов, а также объяснили, в каком случае их употребление перестаёт приносить положительный эффект.

Общество Храмы и памятники Пскова включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО Храмы Псковской архитектурной школы включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО, о чем сообщила пресс-служба Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.

Происшествия В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.

Происшествия В Адмиралтейском саду зарезали бродягу Полицейский патруль задержал убийцу, когда он пытался спрятать труп в мусорный контейнер. В центре Петербурга зарезали бродягу.

Происшествия В Петербурге загорелся детский сад В Петербурге загорелся детский сад, сообщает РЕН со ссылкой на очевидцев. Пожар произошел в поселке Ушково.

Театры Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр оперы и балета Дирижер Пермского академического театра оперы и балета Валентин Урюпин объявил о своем уходе из труппы.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.

Политика Иран начал обогащение урана на уровне выше СВПД Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал» Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Общество Богатейший человек в мире Безос развелся с женой: история пары Создатель крупнейшего в мире онлайн-магазина выплатил своей экс-супруге Маккензи Безос более 38 миллиардов долларов в качестве отступных, после чего та займет третью позицию в списке самых богатых женщин мира.

Политика Партия Зеленского перенесла третий этап своего съезда Президентская партия «Слуга народа» 7 июля проведет третий этап своего предвыборного съезда, чтобы исключить из избирательного списка некоторых кандидатов в депутаты Верховной Рады на парламентских выборах 21 июля.

Происшествия В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей» В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.