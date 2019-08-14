Футбол
Гендиректор «Зенита» рассказал о контрактах с Дзюбой и КокоринымФАН 14:09
Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев рассказал о планах на футболистов Дзюбу и Кокорина. В эфире радио он сообщил, что представители клуба планируют сделать все возможное, чтобы Дзюба продлил свой контракт и остался в составе футбольной команды.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Теннис
Рублев обыграл Вавринку и вышел на Федерера в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев прошел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
Обновлено в 17:04
Наука
В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина
Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.
Обновлено в 07:44
Экономика
Гибель пчёл не отразится на стоимости мёда в 2019 году
Период сбора мёда в России ещё не завершён, в связи с чем говорить об урожае и возможном формировании цен пока рано, уверены эксперты.
Обновлено в 09:26
Футбол
«Ливерпуль» победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА
«Ливерпуль» победил «Челси» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 17:46
Экономика
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено в 17:06
Музыка
Стас Михайлов и Тамара Гвердцители выпустили совместный клип
Стас Михайлов и Тамара Гвердцители выпустили клип на песню "Давай разлуке запретим".
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Общество
Более 150 млн детей в мире находятся в трудовом рабстве
Почти каждый 10-й ребенок в мире находится в трудовом рабстве.
Обновлено в 12:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Футбол
Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Технологии
Ученые смоделировали прогноз погоды для России к 2100 году
Специалисты разработали сайт для прогнозирования погоды в городах планеты в 2100 году.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова
Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02
Политика
Лидер британских лейбористов пригрозил правительству вотумом недоверия
Вотум недоверия намерен вынести британскому правительству лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, сообщает Press Association.
Обновлено в 18:01
Здоровье
Гипертония у женщин чаще ведет к инсульту по сравнению с мужчинами
Ученые установили: при повышении кровяного давления риск пострадать от инсульта для женщин растет в 2 раза быстрее по сравнению с мужчинами.
Обновлено в 14:48
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Активиста Котова арестовали за многократные нарушения на митингах
Котову были предъявлены обвинения в совершении преступления по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).
Обновлено в 10:08
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено в 16:40
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Наука
Титан помог синтезировать молекулы с биологически активным азетидиновым фрагментом
Николь Эрин Бенке (Nicole Erin Behnke) с коллегами из Университета Райса предположили, что, можно синтезировать молекулы с азетидиновым фрагментом в более мягких условиях.
Обновлено вчера в 11:43
Шоу-бизнес
Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги-обереги
Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.
Обновлено в 10:32
Авто
АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад
За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.
Обновлено в 04:50
Наука
Слоны помогли лесам накопить углерод
Обновлено в 03:16