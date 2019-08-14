Футбол
Гендиректор «Зенита» рассказал о контрактах с Дзюбой и КокоринымФАН вчера в 14:09
Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев рассказал о планах на футболистов Дзюбу и Кокорина. В эфире радио он сообщил, что представители клуба планируют сделать все возможное, чтобы Дзюба продлил свой контракт и остался в составе футбольной команды.
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Александр Медведев: «Зенит постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы»
Спорт-Экспрессвчера в 11:31
Медведев рассказал, как в «Зените» будут согласовывать новые контракты с Дзюбой и Кокориным
Sportbox.RUвчера в 11:42
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Политика
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Армия и оружие
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Обновлено 13 августа в 09:46
Политика
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Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
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Происшествия
За ночь пропавшего в Омской области Колю Бархатова так и не нашли
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году
В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.
Обновлено в 00:03
Авто
Rolls-Royce выпустил прощальную версию Rolls-Royce Ghost Zenith
Британская компания презентовала специальную версию седана Rolls-Royce Ghost под названием Zenith.
Обновлено вчера в 06:32
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Любовь Соболь прекратила голодовку
Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.
Обновлено вчера в 20:03
Футбол
Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо»
Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено 13 августа в 07:50
Политика
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сильного тумана не могут приземлиться самолёты
Как сообщили информационному порталу «Е1» в пресс-службе Кольцово, в Екатеринбурге не смогли приземлиться рейсы из Пекина, Нижневартовска и Сочи.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Ида Галич объявила о беременности
Ида Галич официально подтвердила слухи о беременности, некоторое время назад появившиеся в телеграм-каналах.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.
Обновлено вчера в 10:26
Авто
Кроссовер Volkswagen T-Roc стал кабриолетом
Компания Volkswagen представила серийный кросс-кабриолет на базе модели T-Roc.
Обновлено вчера в 03:45
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено вчера в 12:31
Шоу-бизнес
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Политика
WSJ обвинила Huawei в шпионской помощи африканским режимам
Газета The Wall Street Journal на основании собственного расследования пришла к выводу, что китайская компания Huawei оказывала помощь правительствам африканских стран в организации слежки за деятельностью политических оппонентов.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Глава Барнаула Дугин ушел в отставку по собственному желанию
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 23:51
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Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями
Обновлено вчера в 23:06
Наука
Благодаря эволюции гаички определяют половых партнеров по запаху
Американские ученые-орнитологи в процессе исследований установили, что певчие птицы двух видов семейства синицевых: черношапочковых и каролинских гаичек для определения половых партнеров используют не пение или яркое оперение, а собственное обоняние.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено вчера в 01:30
Происшествия
Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета
Обновлено вчера в 11:40