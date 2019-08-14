Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев рассказал о планах на футболистов Дзюбу и Кокорина. В эфире радио он сообщил, что представители клуба планируют сделать все возможное, чтобы Дзюба продлил свой контракт и остался в составе футбольной команды.

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Гендиректор «Зенита» рассказал о контрактах с Дзюбой и Кокориным

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