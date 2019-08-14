Слова функционера цитирует «Радио Зенит». Медведев заявил, что руководство постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из команды. «Скоро начнем переговоры о новом контракте», — заявил гендиректор «Зенита».

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Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина

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