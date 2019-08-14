Футбол

Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и КокоринаНева Спорт 11:47

Слова функционера цитирует «Радио Зенит». Медведев заявил, что руководство постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из команды. «Скоро начнем переговоры о новом контракте», — заявил гендиректор «Зенита».
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Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина

Нева Спорт11:47

Медведев: «Скоро начнем переговоры с Дзюбой о новом контракте»

Sport24.ru11:18

Гендиректор «Зенита» Медведев: «С Дзюбой скоро начнем переговоры. Ситуацию с Кокориным обсудим, когда он выйдет»

Sports.ru10:45

Медведев рассказал, как в «Зените» будут согласовывать новые контракты с Дзюбой и Кокориным

Матч ТВ11:42

Медведев рассказал, как в «Зените» будут согласовывать новые контракты с Дзюбой и Кокориным

Sportbox.RU11:42

Александр Медведев: «Зенит постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы»

Спорт-Экспресс11:31

Александр Медведев: С Дзюбой начнем переговоры скоро, с Кокориным – когда выйдет на свободу

Спорт день за днем11:59
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Транспорт

В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили

Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Сала подвергся воздействию угарного газа перед падением самолета

Аргентинский футболист Эмилиано Сала подвергся воздействию угарного газа перед крушением самолета, на борту которого он находился, когда отправлялся в расположение нового клуба после перехода из французского "Нанта", сообщается на сайте отдела расследования авиационных происшествий Великобритании.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД

Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов

Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Трех уфимцев задержали за похищение человека

В управлении СК РФ по РБ заявили, что в отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц".
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Истребитель Су-22 сбили в Сирии

Обновлено в 11:46
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Финансы

Курс доллара превысил 66 рублей

В последний раз доллар превышал отметку в 66 рублей 3 мая 2019 года. Курс евро вырос на 1,46%, до 73,6 рубля.
Обновлено в 11:36
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:43
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Футбол

Понсе дисквалифицирован на три матча за удар Шунина

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе на три игры по итогам рассмотрения инцидента с участием футболиста в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0), сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:01
Экономика

Долговой рынок США подает сигналы бедствия

Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии.
Обновлено в 09:15
Хоккей

Вратари наступают. Василевский остается в «Тампе» еще на девять лет

Обновлено 12 августа в 21:00
Финансы

Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской

Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Политика

Украина подготовилась к прекращению транзита российского газа

Украина подготовила план «Б» на случай, если транзит российского газа в Европу в 2020 году через украинскую газотранспортную систему будет прекращен.
Обновлено в 06:47
Политика

Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами

Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 08:25
Культура

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие

Меркель приветствует размещение солдат США в Германии

В ФРГ в настоящее время базируются 35 тысяч американских солдат и 17 тысяч граждан США, которые работают на военных базах США, сообщает агентство DPA.
Обновлено в 09:06
Происшествия

При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли

В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол

«Томь» и «Химки» сыграли вничью

Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке

Как пишет The Sun, 22-летняя Бетани Россер решила сварить в микроволновке яйца, но, опасаясь взрыва скорлупы, предварительно почитала "инструкции в интернете".
Обновлено в 11:12
Политика

Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке

Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Общество

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Политика

Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму

Кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму, сообщила председатель окружной комиссии Ирина Вялых.
Обновлено в 11:05
Футбол

«Ахмат» наказан за оскорбление судьи через громкую связь

Напомним, во время матча грозненцев с красно-белыми через громкую связь на стадионе был оскорблён главный арбитр Алексей Сухой.
Обновлено в 10:43
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