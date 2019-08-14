Футбол
Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и КокоринаНева Спорт вчера в 11:47
«Скоро начнем переговоры о новом контракте», — заявил гендиректор «Зенита». Отметим, что контракт Артема Дзюбы с «сине-бело-голубыми» истекает в 2020 году. Медведев также внес ясность в дело с истекшим контрактом нападающего Александра Кокорина.
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Медведев рассказал, как в «Зените» будут согласовывать новые контракты с Дзюбой и Кокориным
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