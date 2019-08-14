Футбол

Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и КокоринаНева Спорт 11:47

Медведев заявил, что руководство постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из команды. «Скоро начнем переговоры о новом контракте», — заявил гендиректор «Зенита». Отметим, что контракт Артема Дзюбы с «сине-бело-голубыми» истекает в 2020 году.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Медведев рассказал, как в «Зените» будут согласовывать новые контракты с Дзюбой и Кокориным

Матч ТВ11:42

Медведев: «Скоро начнем переговоры с Дзюбой о новом контракте»

Sport24.ru11:18

Медведев: «Зенит» постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы

Чемпионат13:08

Гендиректор «Зенита» рассказал о контракте с Дзюбой и прояснил ситуацию с Кокориным

78.ru14:21

Медведев рассказал, как в «Зените» будут согласовывать новые контракты с Дзюбой и Кокориным

Sportbox.RU11:42

Александр Медведев: «Зенит постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы»

Спорт-Экспресс11:31

Гендиректор «Зенита» Медведев: «С Дзюбой скоро начнем переговоры. Ситуацию с Кокориным обсудим, когда он выйдет»

Sports.ru10:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
Политика

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Французские таможенники нашли тонну кокаина

Обновлено в 15:48
Энергетика

В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа

Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Политика

На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Обновлено в 16:04
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено в 15:14
Финансы

Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая

В ходе торгов доллар поднимался до 66,06 рубля — максимума с 3 мая. Стоимость нефти Brent падает на 4,4% — до 58,62 доллара за баррель.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Меркель приветствует размещение солдат США в Германии

В ФРГ в настоящее время базируются 35 тысяч американских солдат и 17 тысяч граждан США, которые работают на военных базах США, сообщает агентство DPA.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова

Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02
Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Обновлено в 15:53
Культура

Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07
Происшествия

В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус

Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:53
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:43
Общество

Четырехдневная рабочая неделя может стать реальностью

Федерация независимых профсоюзов России активно обсуждает возможность сокращения рабочей недели до 4 дней, ссылаясь на высказывание Дмитрия Медведева о том, что в ближайшем будущем это действительно возможно.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено в 12:10
Кино

Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»

Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.
Обновлено в 05:15
Кино

Кейт Бланшетт задумалась о завершении актерской карьеры

В последнем фильме Бланшетт сыграла архитектора, которая живет с мужем и дочерью в Сиэтле.
Обновлено в 15:28
Экономика

В США сработал самый надежный индикатор рецессии

Инверсия доходности облигаций, отмечают эксперты, предшествовала рецессии в пяти случаях, начиная с 1978 года.
Обновлено в 15:59
Театры

На пост худрука Волковского театра претендуют 9 человек

На пост художественного руководителя Театра имени Волкова претендуют девять человек. Министерство культуры завершило прием заявок.
Обновлено вчера в 09:23
Транспорт

Дрозденко утвердил проект 6-го этапа Восточного скоростного радиуса

Обновлено в 09:50
Политика

Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами

Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови

Обновлено в 15:09
Происшествия

Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета

Обновлено в 11:40
Общество

Россияне рассказали об отношении к православию

Согласно опросу, к неверующим себя причислили 37 процентов опрошенных россиян в возрасте от 18 до 24 лет.
Обновлено в 14:29
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Поправившаяся Семенович отправилась в детокс-клинику худеть

Обновлено в 14:03
Происшествия

СМИ узнали об обысках по делу о хищениях у крупнейшего подрядчика РЖД

В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520» — одного из крупнейших подрядчиков РЖД.
Обновлено в 10:28
Авто

Jaguar потребует изменить значение слова «автомобиль» из-за I-Pace

Обновлено в 09:26
Политика

Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за работы президентом

Президент США Дональд Трамп заявил, что после избрания главой государства потерял до $5 млрд, сообщает NBC News со ссылкой на заявление американского лидера.
Обновлено в 12:02
Политика

МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов

Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено в 15:31
Кино

Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно

После чего Ди Каприо и Магуайр от опуса еще более энергично отреклись.
Обновлено в 08:37
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное