Футбол
Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и КокоринаНева Спорт 11:47
Медведев заявил, что руководство постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из команды. «Скоро начнем переговоры о новом контракте», — заявил гендиректор «Зенита». Отметим, что контракт Артема Дзюбы с «сине-бело-голубыми» истекает в 2020 году.
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Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
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Происшествия
Французские таможенники нашли тонну кокаина
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В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа
Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
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Политика
На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
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Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
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Финансы
Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая
В ходе торгов доллар поднимался до 66,06 рубля — максимума с 3 мая. Стоимость нефти Brent падает на 4,4% — до 58,62 доллара за баррель.
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Армия и оружие
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Происшествия
Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова
Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
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Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
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Культура
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Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
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Происшествия
В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус
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Общество
Четырехдневная рабочая неделя может стать реальностью
Федерация независимых профсоюзов России активно обсуждает возможность сокращения рабочей недели до 4 дней, ссылаясь на высказывание Дмитрия Медведева о том, что в ближайшем будущем это действительно возможно.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Кино
Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»
Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.
Обновлено в 05:15
Кино
Кейт Бланшетт задумалась о завершении актерской карьеры
В последнем фильме Бланшетт сыграла архитектора, которая живет с мужем и дочерью в Сиэтле.
Обновлено в 15:28
Экономика
В США сработал самый надежный индикатор рецессии
Инверсия доходности облигаций, отмечают эксперты, предшествовала рецессии в пяти случаях, начиная с 1978 года.
Обновлено в 15:59
Театры
На пост худрука Волковского театра претендуют 9 человек
На пост художественного руководителя Театра имени Волкова претендуют девять человек. Министерство культуры завершило прием заявок.
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Общество
Россияне рассказали об отношении к православию
Согласно опросу, к неверующим себя причислили 37 процентов опрошенных россиян в возрасте от 18 до 24 лет.
Обновлено в 14:29
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Происшествия
СМИ узнали об обысках по делу о хищениях у крупнейшего подрядчика РЖД
В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520» — одного из крупнейших подрядчиков РЖД.
Обновлено в 10:28
Политика
Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за работы президентом
Президент США Дональд Трамп заявил, что после избрания главой государства потерял до $5 млрд, сообщает NBC News со ссылкой на заявление американского лидера.
Обновлено в 12:02
Политика
МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов
Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено в 15:31
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
После чего Ди Каприо и Магуайр от опуса еще более энергично отреклись.
Обновлено в 08:37