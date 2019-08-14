Футбол

Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и КокоринаНева Спорт 11:47

Медведев заявил, что руководство постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из команды. «Скоро начнем переговоры о новом контракте», — заявил гендиректор «Зенита». Отметим, что контракт Артема Дзюбы с «сине-бело-голубыми» истекает в 2020 году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Медведев: «Скоро начнем переговоры с Дзюбой о новом контракте»

Sport24.ru11:18

Гендиректор «Зенита» Медведев: «С Дзюбой скоро начнем переговоры. Ситуацию с Кокориным обсудим, когда он выйдет»

Sports.ru10:45

Александр Медведев: С Дзюбой начнем переговоры скоро, с Кокориным – когда выйдет на свободу

Спорт день за днем11:59

Медведев рассказал, как в «Зените» будут согласовывать новые контракты с Дзюбой и Кокориным

Матч ТВ11:42

Медведев рассказал, как в «Зените» будут согласовывать новые контракты с Дзюбой и Кокориным

Sportbox.RU11:42

Александр Медведев: «Зенит постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы»

Спорт-Экспресс11:31

Медведев: «Зенит» постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы

Чемпионат13:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Общество

Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги

Обновлено в 13:06
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Музыка

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Интернет

В WhatsApp на Android появится функция авторизации по отпечатку пальца

В мессенджере WhatsApp начали тестировать новую функцию для ОС Android, которая позволяет авторизироваться по отпечатку пальца.
Обновлено в 09:11
Кино

Кейт Бланшетт заявила о завершении кинокарьеры

Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою карьеру в кино.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Басилашвили раскритиковал Бузову, назвавшую себя «блокадницей»

Обновлено в 09:23
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Политика

В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили

В Минтрансе и Минпромторге уже заявили, что получили рекомендации комитета Госдумы по выводу из оборота старых автомобилей.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской

Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Происшествия

На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр

Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
Обновлено в 11:30
Футбол

Во Франции сообщили об интересе «Локомотива» к Венгеру

Как сообщает французское издание Soccer Link, руководство московского клуба провело встречу с 69-летним французским специалистом, которому было предложено со следующего сезона стать главным тренером команды.
Обновлено в 12:52
Политика

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Происшествия

При столкновении пяти машин в Подмосковье погиб человек

В результате погиб один человек и пострадали двое, сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Политика

Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами

Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Полицейские и волонтеры ищут в лесу под Омском пропавшего мальчика

Примерно 600 полицейских и волонтеров ищут в лесу малыша, который пропал в Большереченском районе Омской области.
Обновлено в 13:16
Происшествия

В Перми пьяный пенсионер перерезал тросы промышленным альпинистам

Обновлено в 05:37
Единоборства

Президент UFC: Сехудо сделал идиотское заявление, но Шевченко бы с ним подралась

Президент UFC Дана Уайт не знает, как реагировать на слова чемпиона UFC двух дивизионов Генри Сехудо, который вызвал чемпионку UFC в наилегчайшем весе Валентину Шевченко на бой за звание «межгендерный чемпион».
Обновлено в 02:53
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде, проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).
Обновлено в 11:22
Технологии

Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году

Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено в 09:18
Политика

Украина разрабатывает меморандум, который будет в основе нового контракта с РФ по газу

Украина при поддержке международных партнеров разрабатывает меморандум по вопросам энергетики, на основе которого будет вести переговоры с РФ о новом транзитном газовом контракте.
Обновлено в 11:58
Футбол

Лучший бомбардир «Эспаньола» перешел в «Бетис» за 28 миллионов евро

Обновлено в 10:57
Транспорт

Третья ВПП «Шереметьево» будет введена в эксплуатацию в сентябре

Обновлено в 09:27
Общество

Минтруд прокомментировал предложение о четырёхдневной рабочей неделе

В Министерстве труда и социальной защиты получили письмо Федерации независимых профсоюзов России с предложением о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 08:20
Экономика

На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии

Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

Обновлено в 12:31
Наука

Юрский мир вулканов найден в Центральной Австралии

Вулканы возникли в юрский период между 180 и 160 миллионами лет назад, и впоследствии были погребены под сотнями метров осадочных или слоистых пород.
Обновлено вчера в 08:38
Наука

Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении

Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное