Медведев заявил, что руководство постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из команды. «Скоро начнем переговоры о новом контракте», — заявил гендиректор «Зенита». Отметим, что контракт Артема Дзюбы с «сине-бело-голубыми» истекает в 2020 году.

Спорт день за днем

Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина

Спорт день за днем

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Интернет В WhatsApp на Android появится функция авторизации по отпечатку пальца В мессенджере WhatsApp начали тестировать новую функцию для ОС Android, которая позволяет авторизироваться по отпечатку пальца.

Кино Кейт Бланшетт заявила о завершении кинокарьеры Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою карьеру в кино.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Политика В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили В Минтрансе и Минпромторге уже заявили, что получили рекомендации комитета Госдумы по выводу из оборота старых автомобилей.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.

Происшествия На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.

Футбол Во Франции сообщили об интересе «Локомотива» к Венгеру Как сообщает французское издание Soccer Link, руководство московского клуба провело встречу с 69-летним французским специалистом, которому было предложено со следующего сезона стать главным тренером команды.

Политика Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Происшествия При столкновении пяти машин в Подмосковье погиб человек В результате погиб один человек и пострадали двое, сообщил источник в правоохранительных органах.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Политика Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.

Происшествия Полицейские и волонтеры ищут в лесу под Омском пропавшего мальчика Примерно 600 полицейских и волонтеров ищут в лесу малыша, который пропал в Большереченском районе Омской области.

Единоборства Президент UFC: Сехудо сделал идиотское заявление, но Шевченко бы с ним подралась Президент UFC Дана Уайт не знает, как реагировать на слова чемпиона UFC двух дивизионов Генри Сехудо, который вызвал чемпионку UFC в наилегчайшем весе Валентину Шевченко на бой за звание «межгендерный чемпион».

Транспорт В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде, проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).

Технологии Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.

Политика Украина разрабатывает меморандум, который будет в основе нового контракта с РФ по газу Украина при поддержке международных партнеров разрабатывает меморандум по вопросам энергетики, на основе которого будет вести переговоры с РФ о новом транзитном газовом контракте.

Общество Минтруд прокомментировал предложение о четырёхдневной рабочей неделе В Министерстве труда и социальной защиты получили письмо Федерации независимых профсоюзов России с предложением о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

Экономика На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.

Наука Юрский мир вулканов найден в Центральной Австралии Вулканы возникли в юрский период между 180 и 160 миллионами лет назад, и впоследствии были погребены под сотнями метров осадочных или слоистых пород.

Наука Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.