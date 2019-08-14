Футбол
Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и КокоринаНева Спорт 11:47
Медведев заявил, что руководство постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из команды. «Скоро начнем переговоры о новом контракте», — заявил гендиректор «Зенита». Отметим, что контракт Артема Дзюбы с «сине-бело-голубыми» истекает в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Медведев: С Дзюбой начнем переговоры скоро, с Кокориным – когда выйдет на свободу
Спорт день за днем11:59
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Общество
Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Интернет
В WhatsApp на Android появится функция авторизации по отпечатку пальца
В мессенджере WhatsApp начали тестировать новую функцию для ОС Android, которая позволяет авторизироваться по отпечатку пальца.
Обновлено в 09:11
Кино
Кейт Бланшетт заявила о завершении кинокарьеры
Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою карьеру в кино.
Обновлено в 10:10
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Политика
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
В Минтрансе и Минпромторге уже заявили, что получили рекомендации комитета Госдумы по выводу из оборота старых автомобилей.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Происшествия
На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр
Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
Обновлено в 11:30
Футбол
Во Франции сообщили об интересе «Локомотива» к Венгеру
Как сообщает французское издание Soccer Link, руководство московского клуба провело встречу с 69-летним французским специалистом, которому было предложено со следующего сезона стать главным тренером команды.
Обновлено в 12:52
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Происшествия
При столкновении пяти машин в Подмосковье погиб человек
В результате погиб один человек и пострадали двое, сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Политика
Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Полицейские и волонтеры ищут в лесу под Омском пропавшего мальчика
Примерно 600 полицейских и волонтеров ищут в лесу малыша, который пропал в Большереченском районе Омской области.
Обновлено в 13:16
Единоборства
Президент UFC: Сехудо сделал идиотское заявление, но Шевченко бы с ним подралась
Президент UFC Дана Уайт не знает, как реагировать на слова чемпиона UFC двух дивизионов Генри Сехудо, который вызвал чемпионку UFC в наилегчайшем весе Валентину Шевченко на бой за звание «межгендерный чемпион».
Обновлено в 02:53
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде, проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).
Обновлено в 11:22
Технологии
Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году
Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено в 09:18
Политика
Украина разрабатывает меморандум, который будет в основе нового контракта с РФ по газу
Украина при поддержке международных партнеров разрабатывает меморандум по вопросам энергетики, на основе которого будет вести переговоры с РФ о новом транзитном газовом контракте.
Обновлено в 11:58
Общество
Минтруд прокомментировал предложение о четырёхдневной рабочей неделе
В Министерстве труда и социальной защиты получили письмо Федерации независимых профсоюзов России с предложением о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 08:20
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
Обновлено в 12:31
Наука
Юрский мир вулканов найден в Центральной Австралии
Вулканы возникли в юрский период между 180 и 160 миллионами лет назад, и впоследствии были погребены под сотнями метров осадочных или слоистых пород.
Обновлено вчера в 08:38
Наука
Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении
Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50