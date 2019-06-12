Футбол

Гендиректор «Зенита» проведет серьезную беседу с ЛуневымМИР 24 вчера в 16:42

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что проведет серьезную беседу с вратарем Андреем Луневым по поводу скандала в московском аэропорту, передает Sport24.
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Гендиректор ФК «Зенит» проведет беседу с Луневым по поводу инцидента во Внуково

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев собирается обсудить с вратарем команды Андреем Луневым ситуацию, произошедшую с футболистом в столичном аэропорту Внуково. Об этом Медведев рассказал ТАСС.
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Александр Медведев: «Планирую провести беседу с Андреем Луневым»

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