Гендиректор «Зенита» проведет серьезную беседу с ЛуневымМИР 24 вчера в 16:42

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев собирается обсудить с вратарем команды Андреем Луневым ситуацию, произошедшую с футболистом в столичном аэропорту Внуково. Об этом Медведев рассказал ТАСС.

с чего всё началось

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что проведет серьезную беседу с вратарем Андреем Луневым по поводу скандала в московском аэропорту, передает Sport24.

Политика Путин надеется на быструю адаптацию Зеленского на новом посту Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир" выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет быстро адаптироваться на новом посту.

Происшествия В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша В среду, 12 июня, в Москве прошел «Марш за свободу Ивана Голунова».

Экономика Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного» Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Путин назвал ШОС многоплановой организацией Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией. Об этом сообщает телеканал "МИР".

Происшествия В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».

Политика Климкин осудил визит Миятович в Крым без разрешения Украины Комментируя планы представителя Совета Европы посетить Крым, Климкин написал в своем микроблоге, что ситуация представляет собой «очередной «развод» о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым».

Здоровье Названы привычки, которые могут вызвать рак Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.

Общество Группа разбора: история екатеринбурженки, с которой потребовали 50 тысяч за штрафстоянку Если у вас есть интересные истории, видеозаписи, то присылайте их на s.panin@corp.e1.ru с пометкой в теме «Группа разбора».

Экономика Чубайс предложил ввести в России новый налог Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.

Политика Парубий подписал закон об импичменте украинскому президенту На Украине подписали закон об импичменте президенту. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий в своем Twitter-аккаунте.

Экономика Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.

Культура Sony перезапустит мультсериал «Гетто» Представители компании Sony объявили о намерении переснять мультсериал «Гетто» («The Boondocks»).

Технологии WhatsApp пригрозил пользователям судом В заявлении WhatsApp сказано, что с 7 декабря 2019 года компания будет предпринимать правовые действия против пользователей, нарушающих правила мессенджера.

Культура Фадеев призвал рэпера Кравца «ответить за базар» Музыкальный продюсер Максим Фадеев призвал рэпера Кравца (Павел Кравцов) ответить за свои слова о том, что продюсеры ограничивают свободу самовыражения молодых артистов.

Происшествия 16-летний подросток утонул в реке Кондоме в Новокузнецке Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 16-летнего подростка, который утонул в реке в Новокузнецке Кемеровской области.

Космос В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию Ученые обнаружили, что в кратере Эйткен расположена гигантская аномалия, связанная с залежами тяжелого металла.

Происшествия В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.