Футбол
Гендиректор «Зенита» проведет серьезную беседу с ЛуневымМИР 24 вчера в 16:42
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что проведет серьезную беседу с вратарем Андреем Луневым по поводу скандала в московском аэропорту, передает Sport24.
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Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев собирается обсудить с вратарем команды Андреем Луневым ситуацию, произошедшую с футболистом в столичном аэропорту Внуково. Об этом Медведев рассказал ТАСС.ТАССвчера в 14:52
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Гендиректор «Зенита» Медведев проведет беседу с Луневым после инцидента в аэропорту
Sport24.ruвчера в 15:40
Гендиректор «Зенита» Медеведев проведет беседу с Луневым по поводу инцидента в аэропорту
Sports.ruвчера в 15:57
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