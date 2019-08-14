Футбол
Гендиректор «Зенита» пообещал свести к минимуму вероятность ухода ДзюбыРБК 13:50
По данным «Спорт-Экспресса», Дзюбой интересовался «Вулверхэмптон». В прошлом сезоне команда заняла в чемпионате Англии седьмое место и получила право сыграть в отборочном турнире Лиги Европы. Болельщики «Зенита» в июле признали Дзюбу лучшим футболистом клуба.
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