Футбол
Невские НовостиГендиректор «Зенита» назвал трансфер Миранчуков «вопросом будущего»
«Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены», — сказал Медведев. Он не исключил, что «Зенит» вернется к этому трансферу в ближайшем будущем. Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали, что «Зенит» не договорился по трансферу защитника «Селтика» Аера.
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что петербургский клуб в летнее трансферное окно вел переговоры о переходе из «Локомотива» братьев Миранчуков.Спорт-Экспрессвчера в 12:00
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Александр Медведев: Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены. Это вопрос будущего
Спорт день за днемвчера в 14:04
Александр Медведев: «„Зенит“ вел переговоры по Миранчукам, но не нашли взаимопонимания»
Спорт-Экспрессвчера в 12:00
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Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.
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Общество
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Российская газета 04:34
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В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
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Общество
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Политика
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РБК 04:26
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
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Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
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Украинские туристы продолжают массово посещать Крым
Национальная служба новостей вчера в 07:30
Происшествия
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Российская газета 02:22
Игры
Компания LCG Entertainment выкупила студию Telltale Games
Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.
Мир фантастики вчера в 10:43
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Армия и оружие
СКР заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ
Заочное обвинение предъявлено одному из командиров бригады Вооруженных сил Украины, который участвовал в обстрелах Донбасса, российским Следственным комитетом.
REGNUM 03:41
Игры
Blizzard подала в суд на китайских разработчиков клона Warcraft
Blizzard Entertainment подала в суд на Sina Games.
Cyber.sports.ru 04:34
Происшествия
В Кремле назвали отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительным и неприемлемым инцидент с полицейскими, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к сексу в Анапе.
Life.ru вчера в 09:32
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Политика
Во Флориде введен режим ЧП из-за урагана «Дориан»
Глава американского штата Флорида Рон Де Сантис ввел режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося на регион урагана «Дориан».
Политическая Экспертиза вчера в 22:19
Музыка
«Мелодия» выпустила пластинку с песнями Анны Герман
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News.ru 03:43
Экономика
Forbes составил новый рейтинг богатейших семей России
iReactor вчера в 04:28
Экономика
Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии
Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT.
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Экономика
Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снова стала брюнеткой с короткой стрижкой
Юмористка и телеведущая Катя Варнава снова кардинально изменила свой имидж.
Телепрограмма вчера в 15:25