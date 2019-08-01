Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что петербургский клуб в летнее трансферное окно вел переговоры о переходе из «Локомотива» братьев Миранчуков.

с чего всё началось

«Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены», — сказал Медведев. Он не исключил, что «Зенит» вернется к этому трансферу в ближайшем будущем. Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали, что «Зенит» не договорился по трансферу защитника «Селтика» Аера.

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