Футбол

Невские НовостиНевские НовостиГендиректор «Зенита» назвал трансфер Миранчуков «вопросом будущего»

«Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены», — сказал Медведев. Он не исключил, что «Зенит» вернется к этому трансферу в ближайшем будущем. Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали, что «Зенит» не договорился по трансферу защитника «Селтика» Аера.
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с чего всё началось

Александр Медведев: «„Зенит“ вел переговоры по Миранчукам, но не нашли взаимопонимания»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что петербургский клуб в летнее трансферное окно вел переговоры о переходе из «Локомотива» братьев Миранчуков.
Спорт-Экспрессвчера в 12:00

Подробнее о событии

Медведев: «Зенит» вёл переговоры по Миранчукам, но не нашли взаимопонимания

Чемпионат02:41

Гендиректор «Зенита» подтвердил заинтересованность в братьях Миранчук

RT на русскомвчера в 12:23

Александр Медведев: Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены. Это вопрос будущего

Спорт день за днемвчера в 14:04

Гендиректор «Зенита» назвал трансфер Миранчуков «вопросом будущего»

Невские Новостивчера в 13:34

Гендиректор «Зенита»: «Переговоры по Миранчукам отложены»

Sport.ruвчера в 13:29

«Зенит» отложил покупку братьев Миранчуков

Metaratingsвчера в 15:05

Александр Медведев: «„Зенит“ вел переговоры по Миранчукам, но не нашли взаимопонимания»

Спорт-Экспрессвчера в 12:00
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Энергетика

«Газпром» начал наполнение газом газопровода «Сила Сибири»

ТАСС 04:17
Политика

Олега Сенцова этапировали в Москву

Российская газета 04:32
Космос

NASA предупредило о приближении к Земле двух огромных астероидов

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредило о том, что к нашей планете приближаются сразу два больших по размеру астероида.
ФАН 27 августа в 22:26
Политика

МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа

Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.
РИА Новости 04:15
Общество

Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась

Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес

Актер Александр Числов умер на 55-м году жизни

Российская газета 04:34
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Общество

Видео: Вся газпромовская знать построилась в сословном гнезде у Миллера-младшего

Юный Михаил Миллер стал владельцем наделов на выборгском направлении ценой под 200 миллионов.
47 новостей вчера в 17:05
Политика

Назарбаев предложил лидерам ядерных держав собраться в Нур-Султане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения Назарбаевской премией предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в столице Казахстана, Нур-Султане.
РБК 04:26
Происшествия

На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей

Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Музыка

Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»

Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Путешествия

Украинские туристы продолжают массово посещать Крым

Национальная служба новостей вчера в 07:30
Происшествия

Минтранс выделит 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц

Российская газета 02:22
Игры

Компания LCG Entertainment выкупила студию Telltale Games

Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.
Мир фантастики вчера в 10:43
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Общество

В затопленном Приморье ввели режим ЧС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Здоровье

Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания

Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Армия и оружие

СКР заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ

Заочное обвинение предъявлено одному из командиров бригады Вооруженных сил Украины, который участвовал в обстрелах Донбасса, российским Следственным комитетом.
REGNUM 03:41
Игры

Blizzard подала в суд на китайских разработчиков клона Warcraft

Blizzard Entertainment подала в суд на Sina Games.
Cyber.sports.ru 04:34
Здоровье

Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы

REGNUM 03:19
Происшествия

В Кремле назвали отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительным и неприемлемым инцидент с полицейскими, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к сексу в Анапе.
Life.ru вчера в 09:32
Происшествия

Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Известия 01:49
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
Политика

Во Флориде введен режим ЧП из-за урагана «Дориан»

Глава американского штата Флорида Рон Де Сантис ввел режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося на регион урагана «Дориан».
Политическая Экспертиза вчера в 22:19
Музыка

«Мелодия» выпустила пластинку с песнями Анны Герман

Звукозаписывающая фирма «Мелодия» выпустила виниловую пластинку с композициями Анны Герман.
News.ru 03:43
Экономика

Forbes составил новый рейтинг богатейших семей России

iReactor вчера в 04:28
Экономика

Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии

Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT.
RT на русском 02:23
Экономика

Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров

Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Технологии

Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов

В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снова стала брюнеткой с короткой стрижкой

Юмористка и телеведущая Катя Варнава снова кардинально изменила свой имидж.
Телепрограмма вчера в 15:25
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