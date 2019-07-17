Футбол
Гендиректор «Зенита» назвал спекуляцией интерес клуба к ГильермеРБК 13:05
Петербургский «Зенит» не рассматривал возможность приглашения в клуб вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме. Об этом агентству «Р-Спорт» сообщил генеральный директор действующего чемпиона России Александр Медведев.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:59, Вашингтон
Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
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Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
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Спортсменка поделилась фотографией в Instagram.
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«Яндекс» назвал самый популярный футбольный клуб России
Московский «Спартак» стал самым популярным футбольным клубом России.
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Космос
СМИ напомнили о секретном плане США сбросить на Луну атомную бомбу
США планировали сбросить атомную бомбу на поверхность Луны незадолго до посадки «Аполлона-11».
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Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
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Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
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Светлана Ромашина снова стала чемпионкой мира
На проходящем в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта разыграны медали в синхронном плавании.
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Политика
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Политика
Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Кино
В фильме «Брат-3» снимется Диана Шурыгина и, возможно, Алексей Панин
В криминальной комедии «Брат-3», которую снимает шоумен Стас Барецкий, кроме группы «На-На» и Бари Алибасова примет участие скандально известная жительница Ульяновска Диана Шурыгина.
Обновлено в 09:40
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Сотрудники волгоградской транспортной полиции совместно с местным управлением ФСБ задержали восемь сотрудников аэропорта Гумрак, подозреваемых в серии краж на территории воздушной гавани.
Обновлено в 11:53
Культура
Актера Юрия Кузнецова экстренно госпитализировали
Заслуженный советский и российский артист Юрий Кузнецов был в срочном порядке госпитализирован в медицинское учреждение в Санкт-Петербурге.
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Футбол
В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью
Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном".
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Здоровье
Клещи стали переносить еще одну болезнь
Список заболеваний, которые переносят клещи, пополнился еще одним, предупреждают шведские врачи.
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В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Игры
Лидирующей платформой Ubisoft по выручке с апреля по июнь стал РС
Rainbow Six Siege, которая стала одним из самых продаваемых проектов последних пяти лет, а вовлечённость игроков продолжает расти, несмотря на «возраст» шутера.
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