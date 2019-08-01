Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что петербургский клуб в летнее трансферное окно вел переговоры о переходе из «Локомотива» братьев Миранчуков.

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Известный футбольный функционер Александр Медведев, являющийся генеральным директором питерского "Зенита", приоткрыл завесы тайны над слухами о переезде главных звёздочек столичного "Локомотива" братьев Миранчуков в северную столицу.

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