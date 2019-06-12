Гендиректор «Зенита» Медведев планирует побеседовать с ЛуневымНева Спорт 15:17

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев собирается обсудить с вратарем команды Андреем Луневым ситуацию, произошедшую с футболистом в столичном аэропорту Внуково. Об этом Медведев рассказал ТАСС.

с чего всё началось

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