Футбол
Гендиректор «Зенита» Медведев планирует побеседовать с ЛуневымНева Спорт 15:17
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, какие санкции ожидают Андрея Лунева за инцидент в аэропорту.
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Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев собирается обсудить с вратарем команды Андреем Луневым ситуацию, произошедшую с футболистом в столичном аэропорту Внуково. Об этом Медведев рассказал ТАСС.ТАСС14:52
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