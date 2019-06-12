Гендиректор «Зенита» Медведев обсудит с Луневым скандал во ВнуковоГазета.Ru вчера в 16:12

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев собирается обсудить с вратарем команды Андреем Луневым ситуацию, произошедшую с футболистом в столичном аэропорту Внуково. Об этом Медведев рассказал ТАСС.

с чего всё началось

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев сказал, что собирается провести беседу с вратарем Андреем Луневым по поводу скандала в аэропорту, сообщает Sport24. Лунев устроил пьяный дебош у стойки регистрации одной из авиакомпаний, его задержала полиция.

Гендиректор «Зенита» Медведев обсудит с Луневым скандал во Внуково

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