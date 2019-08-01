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ProstoProSportГендиректор «Зенита» Медведев: «Переговоры по Миранчукам отложены»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что петербургский клуб в летнее трансферное окно вел переговоры о переходе из «Локомотива» братьев Миранчуков.Спорт-Экспрессвчера в 12:00
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Александр Медведев: «„Зенит“ вел переговоры по Миранчукам, но не нашли взаимопонимания»
Спорт-Экспрессвчера в 12:00
Александр Медведев: Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены. Это вопрос будущего
Спорт день за днемвчера в 14:04
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Рада утвердила Гончарука премьер-министром Украины
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Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.
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Южная Осетия и Грузия переходят в приграничное состояние
«Министерство расценивает предпринимаемые со стороны Грузии действия как выражение прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии и заявляет, что в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты все соответствующие контрмеры по защите территориальной целостности Республики Южная Осетия и обеспечению безопасности ее граждан»,— говорилось в сообщении.
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В затопленном Приморье ввели режим ЧС
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Зеленский назвал это испытательным сроком нового парламента.
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Юрий Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым в Сочи
Было бы странно полагать, что у известного аналитика Юрия Лозы не возьмут комментарий относительно ситуации с его коллегой - Филиппом Киркоровым на фестивале "Новая волна" в Сочи.
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Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
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На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода
По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
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Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.
Lenta.ru 07:49
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«Барселона» согласовала возвращение Неймара
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, представители каталонского клуба полностью согласовали условия перехода Неймара с «ПСЖ».
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Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
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Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Общество
Основатель Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Основатель Alibaba Group Джек Ма считает, что в будущем люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
RT на русском 08:02
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Lenta.ru вчера в 13:00
Здоровье
Все собиравшиеся уволиться хирурги из Нижнего Тагила продолжат работу
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу.
RT на русском 09:30
Авто
Доля продаж универсалов LADA Granta растет за счет версии Cross
В настоящее время LADA Granta в кузове «универсал» предлагается к продаже за 471 900 рублей, тогда как версия Cross доступна минимум за 559 900 рублей.
Автоновости дня 08:31
Экономика
«Сургутнефтегаз» сообщил о 15,5 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года "Сургутнефтегаз" получил 15,5 млрд рублей убытка по МСФО против 390 млрд рублей прибыли годом ранее.
Интерфакс 08:12
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Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Общество
За партбилет КПСС пенсионерка из Кемерова получила 160 тысяч рублей
Общение пенсионерки и специалистов Пенсионного фонда длилось несколько лет, пока женщина, уверенная в том, что ее права нарушаются, не обратилась в областную прокуратуру.
Комсомольская правда - Кемерово 08:46
Политика
Путин предложил Эрдогану купить Су-57
В рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил заинтересованность новейшим истребителем пятого поколения Су-57.
РЕН ТВ 27 августа в 15:04
Здоровье
В Севастополе растет заболеваемость менингитом
Летом прошлого года в Севастополе первичный диагноз «менингит» был поставлен в 210 случаях.
Примечания вчера в 13:31
Происшествия
В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку
Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.
Вести.Ru 08:44
Автоспорт
Квят и Албон будут оштрафованы за установку новых двигателей
Руководитель автоспортивного отделения «Хонды» Тойохару Танабе сообщил, что на болидах пилота «Ред Булл» Александера Албона и российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята будут установлены новые силовые установки.
Чемпионат 04:09
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском 10:04
Авто
Ателье ABT доработало Audi A1 Sportback
Поклонникам Audi и любителям "заряженных" хэтчбеков было грустно, когда их любимая автомобильная марка почти год назад объявила об отказе разрабатывать новый S1 Sportback.
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Энергетика
Миллер пообещал повысить рабочим «Газпрома» зарплаты на 15%
В дочерних компаниях и филиалах "Газпрома" рабочим с 1 октября повысят зарплаты на 15%, объявил председатель правления концерна Алексей Миллер на праздничном селекторном совещании в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс 05:48
Наука
Ученые МГУ создали базу данных наводнений в Европе
Известия 09:09
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42