Экономика

Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»РБК вчера в 22:21

Компания «Яндекс» объявила о перестановках в составе топ-менеджмента. На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна. Его место в сервисе заказа такси займет Даниил Шулейко.
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В «Яндексе» рассказали, кто занял должность управляющего директора

Реальное времявчера в 17:28

Аркадий Волож выбрал преемника по управлению «Яндексом»

Ведомостивчера в 17:41

Второй после Воложа: «Яндекс» создал должность управляющего директора

Forbesвчера в 17:30

Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»

РБКвчера в 22:21

«Яндекс» вернул должность управляющего директора

Интерфаксвчера в 16:59

Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян

Коммерсантъвчера в 16:59

Тигран Худавердян назначен управляющим директором группы компаний «Яндекса»

ТАССвчера в 16:58
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Общество

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Обновлено в 01:21
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Авто

Большинство дилеров Ford продолжат работать в России

«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта, компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 07:25
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию проведут в Красноярске

Как рассказали в краевом министерстве спорта, правительством Красноярского края было подано предложение о проведении чемпионата России в новом современном объекте Зимней универсиады-2019 – ледовом дворце «Платинум Арена Красноярск» было подано в апреле.
Обновлено в 00:50
Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

В Китае женщина расплатилась за автомобиль монетами

Обновлено вчера в 21:28
Экономика

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Хоккей

Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено 21 мая в 19:20
Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено вчера в 13:50
Технологии

В работе YouTube произошел сбой

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 00:55
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Финансы

Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро

Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Обновлено в 01:29
Политика

МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению

Айер-Митра пишет, что дальность поражения целей ЗРК С-400 составляет около 400 км, что позволит уничтожать цели, угрожающие с воздуха Индии, глубоко над территорией Пакистана.
Обновлено вчера в 12:05
Политика

В США задержали сторонника ХАМАС, грозившего взорвать башню Трампа

В США задержан сторонник радикального движения ХАМАС, который грозил взорвать принадлежащий Дональду Трампу небоскреб и консульство Израиля в Нью-Йорке, сообщил офис окружного прокурора по штату Нью-Джерси.
Обновлено вчера в 20:45
Политика

Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором «Дарт Вейдер»

Оба банкира связаны с кипрским офшором «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprices Limited), которому, как ранее выяснил РБК, отошли активы, по версии следствия, отобранные экс-сотрудниками ФСБ у Гляделкина.
Обновлено вчера в 15:01
Общество

Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос о храме на месте сквера

Екатеринбургская епархия отреагировала на результаты опроса ВЦИОМ по поводу строительства храма Св. Екатерины, согласно которым большинство жителей Екатеринбурга, то есть около 74%, выступили против его возведения на месте сквера.
Обновлено в 01:49
Общество

РАНХиГС сообщила мнение жителей Челябинска о Текслере

Социологи РАНХиГС опросили жителей Челябинска о первом впечатлении, которое произвел на них врио губернатора Алексей Текслер.
Обновлено в 00:52
Здоровье

Елена Малышева сообщила о вреде употребления красного вина

Телеведущая Елена Малышева опубликовала на своей странице в соцсети статью с исследованиями британских ученых, в которой говорится о вреде алкоголя.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных

Шесть видов животных, в числе которых сайгак, кречет и переднеазиатский леопард, находятся в России сейчас под угрозой исчезновения.
Обновлено в 00:11
Культура

Липницкая выступит в театрализованном ледовом шоу в Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen.
Обновлено вчера в 13:57
Общество

Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку

Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
Обновлено вчера в 23:45
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии

Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено вчера в 09:06
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собираться в России. Производство планируют наладить на заводе Derways в Карачаево-Черкессии.
Обновлено в 01:22
Общество

Приморских тигров Павлика и Елену выпустили в амурской тайге

Специалисты выпустили на волю приморских тигров Павлика и Елену в Архаринском районе Амурской области, дистанционно открыв временный вольер с хищниками, сообщает управление по охране объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.
Обновлено в 01:45
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Аркадий Юрьевич Волож
Российский предприниматель
Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». С сентября 2014 года занял должность руководителя группы компаний Яндекса. С 2016 года имеет второе гражданство Мальты. В 2018 году по версии Forbes находился на 65 позиции с состоянием 1,5 млрд долларов.
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