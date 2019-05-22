Экономика
Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»РБК вчера в 22:21
Компания «Яндекс» объявила о перестановках в составе топ-менеджмента. На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна. Его место в сервисе заказа такси займет Даниил Шулейко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
Общество
Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать
Обновлено в 01:21
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Авто
Большинство дилеров Ford продолжат работать в России
«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта, компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 07:25
Спорт
Чемпионат России по фигурному катанию проведут в Красноярске
Как рассказали в краевом министерстве спорта, правительством Красноярского края было подано предложение о проведении чемпионата России в новом современном объекте Зимней универсиады-2019 – ледовом дворце «Платинум Арена Красноярск» было подано в апреле.
Обновлено в 00:50
Политика
Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
В Китае женщина расплатилась за автомобиль монетами
Обновлено вчера в 21:28
Экономика
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Хоккей
Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено 21 мая в 19:20
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено вчера в 13:50
Технологии
В работе YouTube произошел сбой
Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 00:55
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Финансы
Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро
Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Обновлено в 01:29
Политика
МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400
Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Айер-Митра пишет, что дальность поражения целей ЗРК С-400 составляет около 400 км, что позволит уничтожать цели, угрожающие с воздуха Индии, глубоко над территорией Пакистана.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
В США задержали сторонника ХАМАС, грозившего взорвать башню Трампа
В США задержан сторонник радикального движения ХАМАС, который грозил взорвать принадлежащий Дональду Трампу небоскреб и консульство Израиля в Нью-Йорке, сообщил офис окружного прокурора по штату Нью-Джерси.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором «Дарт Вейдер»
Оба банкира связаны с кипрским офшором «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprices Limited), которому, как ранее выяснил РБК, отошли активы, по версии следствия, отобранные экс-сотрудниками ФСБ у Гляделкина.
Обновлено вчера в 15:01
Общество
Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос о храме на месте сквера
Екатеринбургская епархия отреагировала на результаты опроса ВЦИОМ по поводу строительства храма Св. Екатерины, согласно которым большинство жителей Екатеринбурга, то есть около 74%, выступили против его возведения на месте сквера.
Обновлено в 01:49
Общество
РАНХиГС сообщила мнение жителей Челябинска о Текслере
Социологи РАНХиГС опросили жителей Челябинска о первом впечатлении, которое произвел на них врио губернатора Алексей Текслер.
Обновлено в 00:52
Здоровье
Елена Малышева сообщила о вреде употребления красного вина
Телеведущая Елена Малышева опубликовала на своей странице в соцсети статью с исследованиями британских ученых, в которой говорится о вреде алкоголя.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных
Шесть видов животных, в числе которых сайгак, кречет и переднеазиатский леопард, находятся в России сейчас под угрозой исчезновения.
Обновлено в 00:11
Культура
Липницкая выступит в театрализованном ледовом шоу в Японии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку
Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
Обновлено вчера в 23:45
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено вчера в 09:06
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собираться в России. Производство планируют наладить на заводе Derways в Карачаево-Черкессии.
Обновлено в 01:22
Общество
Приморских тигров Павлика и Елену выпустили в амурской тайге
Специалисты выпустили на волю приморских тигров Павлика и Елену в Архаринском районе Амурской области, дистанционно открыв временный вольер с хищниками, сообщает управление по охране объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.
Обновлено в 01:45