Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»РБК вчера в 22:21

Место Худавердяна на должности руководителя «Яндекс.Такси» займет Даниил Шулейко, который работает в «Яндексе» с 2015 года. Он занимал пост операционного директора «Яндекс.Такси» с момента объединения с Uber.

Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»

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