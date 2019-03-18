Гендиректор Уралвагонзавода раскрыл финансовые показатели корпорацииРБК 01:28

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) осложнило исполнение гособоронзаказа и может привести к убыткам предприятия, заявил в интервью РБК гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

с чего всё началось

Рост по сравнению с 2017 годом тоже достаточно существенный, подчеркнул гендиректор УВЗ. Показатель по прибыли «еще считается», добавил Потапов.

Политика Порошенко пообещал вернуть Крым сразу после президентских выборов Действующий президент Украины Петр Порошенко заверил, что «Крым будет возвращен» в состав Украины «как можно скорее, сразу же после президентских выборов».

Технологии Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.

Происшествия В Москве умер семилетний мальчик-маугли В Москве умер семилетний мальчик-маугли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору куриных яиц Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору и правильному хранению куриных яиц, говорится в сообщении на сайте организации.

Происшествия Телецентр «Останкино» проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва Специалисты экстренных служб проверяют анонимное сообщение о минировании телецентра "Останкино" в Москве.

Происшествия Обвиняемый в стрельбе в Новой Зеландии отказался от адвоката Обвиняемый в стрельбе в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчёрче 28-летний Брентон Таррант отказался от услуг адвоката и собирается сам представлять себя в суде.

Политика В США предложили ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян Проект предлагает ввести санкции против россиян и граждан других стран, которые оказывают поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Авто Газ народа: перевод автомобилей частников на ГБО оплатит государство Автовладельцы смогут получить 27 тыс. рублей при переводе на ГБО легкового автомобиля и максимальные 147 тыс. рублей при переводе на газ магистрального тягача.

Общество Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.

Политика Макаревич упрекнул россиян присоединением Крыма в 2014 году В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Шоу-бизнес Представитель Началовой опровергла сообщения о проблемах с похоронами Вопросы с похоронами певицы Юлии Началовой решаются с помощью правительства Москвы, семье артистки идут навстречу, сообщила РИА Новости ее пиар-директор Анна Исаева.

Политика Президент Австрии призвал Европу «не плясать под дудку Трампа» Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал европейские страны «не плясать под дудку» президента США Дональда Трампа в вопросах, где есть разногласия.

Политика Почти 100% крымчан одобряют воссоединение Крыма с Россией Подавляющее большинство жителей Республики Крым (93%) одобряют воссоединение Крыма с Россией.

Космос НАСА предупредило о приближении к Земле крупного астероида Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии около 305 тысяч километров, свидетельствуют данные на сайте НАСА.

Общество Фармацевтов предложено наказывать за навязывание лекарств Чаще всего специалист советует то лекарство, на которое сеть имеет договор, и в 65% случаев пациент следует рекомендациям.

Происшествия В Саратове возбудили дело в отношении учителя после ранения школьника В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении учителя, на уроке которого пострадал школьник.

Общество Илья Лагутенко, Памела Андерсон и другие знаменитости просят российского президента выпустить животных из «китовой тюрьмы» Группа знаменитостей из разных стран мира отправила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит возвратить 10 косаток и 87 белух, находящихся в бухте Средней, в Охотское море.

Армия и оружие Черноморский флот получит 13 кораблей с «Калибром» Планируется поступление еще 13 новых кораблей и судов обеспечения, в том числе малых ракетных кораблей различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», – передает слова командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова ТАСС.

Политика Дерипаска объяснил подачу иска к минфину США Российский бизнесмен Олег Дерипаска объяснил в интервью CNBC подачу иска к министерству финансов США.

Общество К масштабной реформе техосмотра подключили даже Роскомнадзор Масштабная реформа техосмотра, которая потенциально может перевернуть представление российских водителей об эксплуатации автомобилей, постепенно обрастает новыми деталями и поправками к законопроекту.

Происшествия В Екатеринбурге трехлетний мальчик ушел из детсада Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что ребенка зовут Миша, ему три года, и мальчик самовольно ушел из детского сада, расположенного на улице Фрезеровщиков.