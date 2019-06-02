Футбол

Главный тренер «Уфы» Евсеев: игра забудется, результат останетсяVtomske.ru 11:40

Томь — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России. Переходный турнир, сегодня
Стадион «Труд»
Алексей Гасилин
11′
41′
Ионуц Неделчару
46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
70′
70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
71′
Сильвестр Игбоун
80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
86′
90′
Вячеслав Кротов
90′+4′
Александр Беленов
90′+5′
Александр Беленов
Главный тренер "Уфы" Евсеев: игра забудется, результат останется Навязанная соперником игра и проблемы с настроем, стали причинами поражения "Уфы" в матче с "Томью". Такое мнение высказал наставник гостей Вадим Евсеев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вадим Евсеев: «„Уфа“ тянула время в матче с „Томью“? Хитрость и паузы - нормальное явление»

Спорт-Экспресс12:54

Евсеев: «Благодаря судье у нас в команде появился еще один вратарь — Кротов»

Sport24.ru11:24

Евсеев о том, что «Уфа» тянула время: «Посмотрите наш матч с „Локомотивом“. Падали, кричали, летели. Хитрость и паузы – нормальное явление»

Sports.ru12:30

Стала известна судьба Евсеева в «Уфе»

Матч ТВ10:04

Обзор стыкового матча за место в РПЛ «Томь» – «Уфа», 2 июня 2019 года

Чемпионат10:00

Гендиректор «Уфы» высказался о будущем Евсеева в команде

RT на русском09:49

Стала известна судьба Евсеева в «Уфе»

Sportbox.RU10:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Политика

Захарова назвала снос бюста Жукова «вызовом» для новой власти Украины

Обновлено в 11:02
Религия

В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

«Кульминация инженерной мысли»: NI рассказал о российском конкуренте F-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени может составить достойную конкуренцию американскому F-35, пишет The National Interest.
Обновлено в 12:09
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек

Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Гаджеты

Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunes

Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV. iTunes существует с 2001 года.
Обновлено 31 мая в 14:05
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Общество

Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 10:58
Авто

Американцы сделали «Урал» в русском стиле

Обновлено в 05:15
Происшествия

Главу орловской колонии уволят из-за видео с банкетом заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Происшествия

Подмосковные следователи разберутся со стаями бездомных собак

Следователи начали проверку после сообщений о массовых скоплениях бродячих собак в трех подмосковных городах.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района отправлен под арест

Обновлено вчера в 13:59
Авто

Импорт иномарок в Приморье с начала года вырос почти вдвое

С начала 2019 года по состоянию на 27 мая сотрудники Владивостокской таможни оформили 26665 автомобилей, ввезенных на территорию России.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала лицо дочери

Российская телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети поделилась снимком дочери. На фото показано лицо дочери ведущей.
Обновлено в 08:50
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Авто

Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей

В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено вчера в 05:35
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия

В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Футбол

Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
Обновлено в 10:30
Технологии

Эксперты составили список вредных для организма «здоровых продуктов»

Эксперты составили список вредных для организма «здоровых продуктов», о свойствах которых большинство людей просто не знает.
Обновлено в 11:43
Общество

В РПЦ опровергли информацию об уничтожении останков царских детей

Обновлено в 13:07
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Футбол

«Барселона» интересуется нападающим «Валенсии»

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Валенсии" Родриго, об этом сообщает источник со ссылкой на каталонскую газету Diario Sport.
Обновлено в 08:36
Спорт

Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
Обновлено в 10:05
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Авто

Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета

Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:43
Театры

Скончался режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев

В Уфе ушел из жизни заслуженный деятель искусств РБ режиссер Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:17
Гаджеты

Nokia презентует смартфон Nokia 6.2 по цене Redmi K20

Компания Nokia 6 июня презентует свой новый смартфон Nokia 6.2, цена которого будет такой же, как у Redmi K20.
Обновлено в 04:58
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евсеев Вадим Валентинович
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное