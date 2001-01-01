Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что защитник Данил Круговой не примет участие в матче с «Зенитом» в седьмом туре РПЛ. Ранее «Зенит» приобрел футболиста у «Уфы», но сразу отдал его в аренду башкирскому клубу.

Гендиректор «Уфы» исключил участие Кругового в матче с «Зенитом»

Спорт день за днем

Музыка В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня» Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.

Авто В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».

Гаджеты В России зафиксировано резкое снижение популярности планшетов Речь идет пока только о планшетах с диагональю дисплея до 8 дюймов. Их было продано за первое полугодие порядка одного миллиона штук.

Энергетика Цены на нефть падают из-за решения Китая по пошлинам Как отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, «нефть Brent после новых угроз Китая, которые с большой долей вероятности уже в скором времени повлекут ответ (президента США Дональда) Трампа, обвалилась к отметке 58 долларов за баррель, отыгрывая очередную эскалацию торговой войны».

Происшествия В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.

Происшествия Более 120 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией По меньшей мере 122 палестинца пострадали в ходе столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа.

Общество В американском приюте поселился огромный кот В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.

Армия и оружие В Норвегии считают, что под Северодвинском было два взрыва Речь идет о трагедии 8 августа, когда в ходе испытаний на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв, жертвами которого стали двое военных и пять сотрудников "Росатома".

Общество Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.

Футбол «Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум пенальти Встреча завершилась со счетом 2:1. Отметим, уже на 4-й минуте гости вышли вперед, но во втором тайме «Леванте» получил право на 2 пенальти, которые реализовал Рохер.

Финансы Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.

Политика Украина признала бесполезность антироссийских санкций Зеркаль отметила, что Украина не может постоянно поддерживать антироссийские настроения и что введенные Западом санкции не принесли должного эффекта и решения «вопроса по существу».

Гаджеты Apple решила запатентовать «умные» часы с поддержкой 5G Американская компания Apple подала в Бюро по патентам и торговым знакам США заявку на получение патента на «умные» часы Apple Watch, поддерживающие технологию 5G.

Происшествия Житель Китая 30 лет страдал от головной боли после глотка сырой воды Житель провинции Цзянси (юго-восток Китая) в течение 30 лет не мог выяснить причину терзающих его головных болей.

Происшествия Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.

Происшествия В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля «Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — цитирует ее слова «РИА Новости».

Технологии Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

Общество Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.

Политика Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента США Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что у американского лидера есть психические проблемы.

Футбол Дортмундская «Боруссия» в гостях одержала волевую победу над «Кельном» В следующем туре Боруссия в гостях сыграет против Униона, а Кельн на выезде встретится с Фрайбургом.

Политика Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом 80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.

Наука У гималайского Озера Скелетов нашли европейские кости Группа исследователей из США, Великобритании, Германии и Индии изучила 38 скелетов, найденных на озере.