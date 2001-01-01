Футбол
Гендиректор «Уфы» исключил участие Кругового в матче с «Зенитом»Bookmaker-ratings.ru 16:23
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что защитник Данил Круговой не примет участие в матче с «Зенитом» в седьмом туре РПЛ. Ранее «Зенит» приобрел футболиста у «Уфы», но сразу отдал его в аренду башкирскому клубу.
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Шамиль Газизов: «Сказал Круговому: «Раз ты душой в «Зените» — двигай туда»
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