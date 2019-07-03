Футбол
Гендиректор «Уфы»: Не только «Зенит» интересуется НеделчаруСпорт день за днем 12:32
«Зенит» близок к трансферу 23-летнего румынского центрального защитника «Уфы» Йонуца Неделчару, сообщили в румынском издании Gsp. По данным источника, румыном также интересуются клубы АПЛ и Чемпионшипа.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле
Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
Обновлено в 08:52
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Головин, Фалькао и Фабрегас презентовали новую форму «Монако»
Обновлено в 11:31
Музыка
Гитару с автографами The Doors выставят на торги в России
Обновлено в 07:44
Политика
Погибших на подлодке моряков представят к госнаградам
Обновлено в 06:34
Происшествия
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Политика
Медведев уволил главу Рослесхоза
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил в отставку руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика.
Обновлено в 14:08
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Политика
Рада аннулировала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы
"Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы выразила сожаление по поводу решения украинского парламента отозвать свое приглашение Ассамблее для наблюдения за досрочными парламентскими выборами 21 июля", - цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы ПАСЕ.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Появилось фото погибших на подводном аппарате моряков
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Мария Ивакова и Никита Ефремов перестали скрывать роман
Мария Ивакова и Никита Ефремов вместе появились на мероприятии по случаю свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Авто
Седан Lexus LS получил спецверсию Inspiration Edition
Как и во всех моделях Lexus LS 500 2020 года, серия Inspiration оснащена 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 416 л.с. и крутящим моментом 599 Нм.
Обновлено в 07:57
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Сын наследного принца ОАЭ скончался в Англии после вечеринки
В Великобритании обнаружен мертвым известный дизайнер, сын наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Проснувшийся в Италии вулкан загнал туристов в море
Обновлено в 14:23
Происшествия
Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне
Обновлено в 13:56
Космос
С борта МКС в космос вывели семь малых спутников
Семь малых космических аппаратов из четырех стран выведены в космос в среду с борта Международной космической станции (МКС), сообщила американская компания NanoRacks.
Обновлено в 13:10
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА было важно получить новый опыт»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Ростова» (1:2) на Кубке Париматч Премьер поделился впечатлениями от сбора команды в Австрии.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала
РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 12:29
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 12:32
Футбол
«Спартак» крупно обыграл «Дьёр» в товарищеском матче
Московский «Спартак» добился победы над венгерским «Дьёром» в товарищеском матче.
Обновлено в 14:03
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли снова госпитализировали
По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Джоли начались после развода с Брэдом Питтом. Поклонники опасаются за здоровье актрисы.
Обновлено в 02:14
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Здоровье
Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждый четвёртый случай смерти трудоспособной россиянки (23,8%) связан с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 08:26