«Зенит» близок к трансферу 23-летнего румынского центрального защитника «Уфы» Йонуца Неделчару, сообщили в румынском издании Gsp. По данным источника, румыном также интересуются клубы АПЛ и Чемпионшипа.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Гендиректор «Уфы»: Не только «Зенит» интересуется Неделчару

Общество В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.

Происшествия Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.

Политика Медведев уволил главу Рослесхоза Премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил в отставку руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика.

Технологии Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.

Политика Рада аннулировала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы "Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы выразила сожаление по поводу решения украинского парламента отозвать свое приглашение Ассамблее для наблюдения за досрочными парламентскими выборами 21 июля", - цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы ПАСЕ.

Шоу-бизнес Мария Ивакова и Никита Ефремов перестали скрывать роман Мария Ивакова и Никита Ефремов вместе появились на мероприятии по случаю свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Шоу-бизнес Аршавин официально развелся с женой Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.

Авто Седан Lexus LS получил спецверсию Inspiration Edition Как и во всех моделях Lexus LS 500 2020 года, серия Inspiration оснащена 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 416 л.с. и крутящим моментом 599 Нм.

Экономика Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.

Происшествия Сын наследного принца ОАЭ скончался в Англии после вечеринки В Великобритании обнаружен мертвым известный дизайнер, сын наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов.

Космос С борта МКС в космос вывели семь малых спутников Семь малых космических аппаратов из четырех стран выведены в космос в среду с борта Международной космической станции (МКС), сообщила американская компания NanoRacks.

Футбол Виктор Гончаренко: «ЦСКА было важно получить новый опыт» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Ростова» (1:2) на Кубке Париматч Премьер поделился впечатлениями от сбора команды в Австрии.

Шоу-бизнес РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.

Общество В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.

Интернет В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Шоу-бизнес Анджелину Джоли снова госпитализировали По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Джоли начались после развода с Брэдом Питтом. Поклонники опасаются за здоровье актрисы.

Политика Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.

Армия и оружие Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.