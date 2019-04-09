Экономика

Гендиректор Twitter получил зарплату в 140 центов за 2018 годВести.Ru 09:30

Сооснователь соцсети Twitter Джек Дорси за 2018 год получил зарплату в размере 140 центов. Бизнесмен уже почти пять лет не получает зарплату, бонусы и премии, демонстрируя тем самым веру в потенциал компании, сообщает Bloomberg.
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Гендиректор Твиттера Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере 140 центов

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Главе Twitter заплатили за год работы 140 центов

Газета.Ruвчера в 19:55

Основатель Twitter получил годовую зарплату в $1,4

РБК01:51

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Life.ruвчера в 23:04

Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4

Известиявчера в 20:04

Глава Twitter Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере $1,40

RT на русском02:31

Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4

ТАССвчера в 18:57
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Джек Дорси
Американский предприниматель
Американский архитектор программного обеспечения и предприниматель, известен как создатель Твиттера. MIT 'S Technology Review назвал его выдающимся новатором в возрасте до 35 лет. В рейтинге журнала Forbes в 2015 году его состояние оценивается в $2,7 млрд, в 2018 году - $3,1 млрд.
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