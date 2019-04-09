Экономика
Гендиректор Twitter получил зарплату в 140 центов за 2018 годВести.Ru 09:30
Сооснователь соцсети Twitter Джек Дорси за 2018 год получил зарплату в размере 140 центов. Бизнесмен уже почти пять лет не получает зарплату, бонусы и премии, демонстрируя тем самым веру в потенциал компании, сообщает Bloomberg.
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Армия и оружие
В Японии пропал с радаров истребитель F-35
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Армия и оружие
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