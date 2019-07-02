Экономика
Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компаниюТАСС 03:56
Как говорится в сообщении "Транснефть-Дружба", генеральным директором назначен Роман Камозин. Ранее он занимал должность главного инженера АО "Транснефть-Верхняя Волга". В организациях ПАО "Транснефть" Камозин работает с 1995 года.
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