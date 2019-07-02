Экономика

Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компаниюТАСС 03:56

Как говорится в сообщении "Транснефть-Дружба", генеральным директором назначен Роман Камозин. Ранее он занимал должность главного инженера АО "Транснефть-Верхняя Волга". В организациях ПАО "Транснефть" Камозин работает с 1995 года.
Читать в источнике
с чего всё началось
Камозин, как говорится
 в появившемся позднее сообщении «Транснефти», работает в структурах компании с 1995 года, почти вся его карьера связана с «Дружбой».
РБК04:03

Подробнее о событии

«Транснефть» сменила гендиректора в операторе «Дружбы»

Ведомости05:05

Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию

ТАСС03:56

Сменился гендиректор оператора нефтепровода «Дружба»

Коммерсантъ04:59

«Транснефть» уволила топ-менеджера после скандала с грязной нефтью

РБК04:36

На фоне скандала с грязной нефтью сменился гендиректор «Транснефть-Дружбы»

Газета.Ru04:22

«Транснефть» сменила гендиректора компании-оператора трубопровода «Дружба»

Дождь05:04

Сменился генеральный директор «Транснефть-Дружбы»

Интерфакс03:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:43, Вашингтон
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в столице Туниса

Обновлено в 19:00
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Политика

Путин: среди погибших в пожаре подводников было два Героя России

Во вторник, 2 июля, президент России Владимир Путин назвал «большой потерей для армии и флота» гибель 14 офицеров на подводном научно-исследовательском судне ВМФ.
Обновлено в 14:11
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Авто

Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»

Обновлено в 16:35
Кино

Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети

Обновлено вчера в 22:38
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Минска

Обновлено в 17:40
Наука

«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи

Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
Обновлено вчера в 07:34
Политика

Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы Рады

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за досрочными выборами в парламент.
Обновлено в 10:46
Общество

Джейсон Стетхэм повторил трюк чемпиона UFC, открыв бутылку ударом ноги

Британский актёр Джейсон Стетхэм стал участником нового челленджа в соцсетях — Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 19:49
Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 16:15
Происшествия

В Лондоне скончался сын правителя эмирата Шарджа в ОАЭ

В Лондоне скончался сын главы эмирата Шарджа в ОАЭ, сообщает The Sun.
Обновлено в 09:42
Политика

Совет Европы требует у России еще €55 млн

Россия должна внести в бюджет Совета Европы еще €55 млн "плюс проценты по умолчанию" за 2017 и 2018 годы, заявил официальный представитель СЕ Дэниел Хольтген. €33 млн за текущий год Москва уже выплатила.
Обновлено в 16:53
Общество

Алибасов пообещал подать в суд на шоу Дмитрия Шепелева

Обновлено в 04:44
Теннис

Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено в 13:01
Культура

Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве

Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено в 08:25
Культура

Шемякин и «Союзмультфильм» создадут мультфильм о русском языке

Художник Михаил Шемякин и киностудия «Союзмультфильм» планируют начать работу над циклом детских анимационных фильмов для детей о русском языке.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Меган Маркл не подпускает отца к своему сыну

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказала своему отцу и родственникам с его стороны в доступе к сыну Арчи.
Обновлено в 08:19
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
Армия и оружие

На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1.
Обновлено в 06:01
Культура

Сын актёра Сергея Филиппова узнал, что отец считал его мёртвым

Сын знаменитого актёра Сергея Филиппова Юрий впервые узнал, что отец так и не простил ему отъезд на ПМЖ в Америку.
Обновлено в 17:50
Экономика

В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 16:28
Политика

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

Обновлено в 18:30
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

Обновлено в 03:36
Здоровье

Врач посоветовал женщинам не менять кроссовки на шпильки в течение дня

Обновлено вчера в 22:17
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное