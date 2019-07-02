с чего всё началось

Как говорится в сообщении "Транснефть-Дружба", генеральным директором назначен Роман Камозин. Ранее он занимал должность главного инженера АО "Транснефть-Верхняя Волга". В организациях ПАО "Транснефть" Камозин работает с 1995 года.

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Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

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Политика Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.

Авто Honda рассекретила серийный электромобиль Honda e Стало известно, что первая серийная электрическая модель японской компании Honda e будет обладать 150-сильным электродвигателем при максимальном крутящем моменте, равном 300 Нм.

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Происшествия Число жертв паводков в Иркутской области достигло 18 человек Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек.

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Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Политика В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект Жукова У ХарковЁ «Нацкорпус» «повЁсив» депутатЁв, якЁ проголосували за повернення проспекту Григоренка ЁменЁ маршала Жукова pic.twitter.com/yZECedh5ha — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 1 июля 2019 г. С 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов".

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Армия и оружие Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.

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