Экономика
Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компаниюТАСС 03:56
Как говорится в сообщении "Транснефть-Дружба", генеральным директором назначен Роман Камозин. Ранее он занимал должность главного инженера АО "Транснефть-Верхняя Волга". В организациях ПАО "Транснефть" Камозин работает с 1995 года.
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В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.
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По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
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У ХарковЁ «Нацкорпус» «повЁсив» депутатЁв, якЁ проголосували за повернення проспекту Григоренка ЁменЁ маршала Жукова pic.twitter.com/yZECedh5ha — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 1 июля 2019 г. С 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов".
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Полярная лиса добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней
В среднем животное преодолевало в день 46,3 км; ученые отмечают, что это один из самых быстрых переходов для полярных лис Полярная лиса преодолела рекордное расстояние в 3500 км, за 76 дней добравшись от Норвегии до Канады, пишет The Guardian.
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Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
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