Экономика

Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компаниюТАСС 03:56

Как говорится в сообщении "Транснефть-Дружба", генеральным директором назначен Роман Камозин. Ранее он занимал должность главного инженера АО "Транснефть-Верхняя Волга". В организациях ПАО "Транснефть" Камозин работает с 1995 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Транснефть» сменила гендиректора компании-оператора трубопровода «Дружба»

Дождь05:04

На фоне скандала с грязной нефтью сменился гендиректор «Транснефть-Дружбы»

Газета.Ru04:22

«Транснефть» уволила топ-менеджера после скандала с грязной нефтью

РБК04:36

«Транснефть» сменила гендиректора в «Дружбе»

Ведомости04:23

Сменился гендиректор оператора нефтепровода «Дружба»

Коммерсантъ04:59

Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию

ТАСС03:56

Сменился генеральный директор «Транснефть-Дружбы»

Интерфакс03:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Политика

Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

В начале июня Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 05:53
Экономика

Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда

В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
Обновлено в 04:29
Культура

Концерт Катамадзе в Москве не отменен

Концерт грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в Москве, назначенный на 27 марта 2020 года, не отменен, сообщили в пресс-службе концертного зала Vegas City Hall, где планируется выступление.
Обновлено в 05:13
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Экономика

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный" (до 2014 года - "Восточный экспресс банк").
Обновлено в 02:52
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Происшествия

Британку высадили из самолета за слишком глубокое декольте

Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки паводка в Иркутской области

Обновлено в 04:44
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество

Мосгорсуд оставил апелляцию Жириновского без удовлетворения

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу Владимира Жириновского, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.
Обновлено в 05:18
Политика

«Единая Россия» извинилась за наклейки на гумпомощь для Иркутской области

Обновлено в 05:52
Политика

Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Финансы

Уолл-стрит снова теряет прибыль из-за Boeing

Проблемы для Dow доставляет компания Boeing, акции которой снизились на 2,4% из-за очередных проблем лайнера Boeing 737 MAX и потянули за собой котировки связанных компаний.
Обновлено вчера в 16:06
Космос

Неопознанные темные фигуры пролетели над поверхностью Луны

Обновлено в 05:34
Спорт

Жулин: хочу поставить Медведевой блюз с русской душой

Обновлено в 04:45
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Выяснилось, что в регионе произошла уникальная ситуация, при которой в западной части Иркутской области наблюдалось взаимодействие сразу трех воздушных масс — арктической, субтропической и крайне редкого в регионе влажного воздуха с Тихого океана.
Обновлено в 05:40
Общество

Пресс-секретарь красноярского губернатора объяснила инцидент в Канске

Обновлено в 05:30
Культура

842 новых участника приглашены в состав Американской киноакадемии

Обновлено в 03:30
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Николай Басков прервал гастрольную деятельность из-за смерти отца

Обновлено вчера в 10:57
Авто

Показан автомобильный брелок стоимостью более полумиллиона долларов

Ранее самым дорогим ключом считался брелок для Koenigsegg Agera — его стоимость составляла около 250 000 долларов.
Обновлено вчера в 23:45
Авто

Новый BMW X6 рассекретили до премьеры

Официальные фотографии (правда, далеко не лучшего качества) купе-кроссовера BMW X6 третьего поколения попали в сеть до дебюта модели.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Произошел взрыв на детской площадке в Днепропетровской области Украины

По сообщениям РИА Новости, шестеро подростков получили ранения после взрыва предмета неустановленного назначения на игровой площадке в Днепропетровской области Украины.
Обновлено вчера в 19:30
Общество

Госдума рассмотрит запрет частных дорожных камер

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей.
Обновлено вчера в 03:23
Происшествия

19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу

Обновлено вчера в 14:32
Экономика

В России предупредили о росте цен на мясо

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное