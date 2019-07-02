с чего всё началось

Генеральный директор «Транснефть-Дружба» Игорь Павлов покинул компанию. Его полномочия прекращены с 24 июня. Раздел «руководство» на сайте предприятия в данный момент находится в стадии обновления, сообщает ТАСС.

Футбол Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.

Происшествия Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.

Политика Волкер раскритиковал инициативу МИД РФ по украинским морякам Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер сообщил, что предложение РФ по освобождению украинских моряков является «неприемлемым», поскольку подразумевает признание Украиной юрисдикции российских судов.

Политика Путин прокомментировал гибель российских подводников Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично доложить ему о причинах ЧП с глубоководным аппаратом Минобороны России.

Наука Физики сделали МРТ отдельным атомам Ученые исследовали рекордно малый объект при помощи магнитно-резонансной томографии — им удалось определить магнитные свойства отдельных атомов.

Экономика В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Политика Зеленский снова требует от Рады отставки Климкина и Луценко Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к депутатам Верховной рады с настоятельной просьбой «безотлагательно» рассмотреть представление об отставке министра иностранных дел Павла Климкина и генпрокурора Юрия Луценко.

Общество Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Политика Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.

Происшествия В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

Авто Lexus показал тизеры роскошной яхты Ly 650 Еще в 2017 году Lexus представил концепцию спортивной яхты, а теперь компания презентовала еще одну новинку под названием LY 650.

Политика Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Авто В России появилась топовая версия пикапа Toyota Hilux Японская компания Toyota привезла на российский рынок новую флагманскую версию пикапа Hilux с шильдиком Exclusive Black.

Общество Появились первые кадры полного солнечного затмения В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.

Армия и оружие На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".

Общество Россиянам предоставили пенсионную льготу Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.

Здоровье Роспотребнадзор предлагает создать календарь прививок для людей старшего возраста Роспотребнадзор предлагает создать календарь прививок для людей старшего возраста, чтобы в том числе обеспечить рост средней продолжительности жизни в России, сообщила руководитель ведомства, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Общество Красноярский губернатор извинился за резкие слова Губернатор Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за свои резкие слова.

Политика Дерипаска рассказал о контактах с ФБР Российский бизнесмен Олег Дерипаска подтвердил информацию о том, что в сентябре 2016 года беседовал с сотрудниками ФБР.