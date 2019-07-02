Экономика

Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компаниюПятый канал 04:28

Генеральный директор «Транснефть-Дружба» Игорь Павлов покинул компанию. Его полномочия прекращены с 24 июня. Раздел «руководство» на сайте предприятия в данный момент находится в стадии обновления, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Камозин, как говорится
 в появившемся позднее сообщении «Транснефти», работает в структурах компании с 1995 года, почти вся его карьера связана с «Дружбой».
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