Экономика
Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компаниюПятый канал 04:28
Генеральный директор «Транснефть-Дружба» Игорь Павлов покинул компанию. Его полномочия прекращены с 24 июня. Раздел «руководство» на сайте предприятия в данный момент находится в стадии обновления, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Вашингтон
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
РЖД прокомментировали поездку Пугачевой по перрону вокзала на машине
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении
Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Ева Меркачева сообщила об угрозах от семьи Михаила Хачатуряна
Обновлено вчера в 15:45
Игры
Появились изображения консоли Nintendo Mini Switch 2
Обновлено в 01:34
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Селена Гомес показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
Селена Гомес держится вдали от драмы, развернувшейся между ее подругой Тейлор Свифт и бывшим бойфрендом Джастином Бибером: певица не дает комментариев относительно скандала.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено в 19:50
Авто
Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Наука
В Египте нашли десятки странных мумий
При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол
Мораес официально стал игроком «Астон Виллы»
«Астон Вилла» объявила о переходе в команду нападающего «Брюгге» Весли Мораеса. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.
Обновлено в 20:18
Космос
NASA испытало систему аварийного спасения корабля Orion
NASA успешно провело испытания системы аварийного спасения нового пилотируемого космического корабля Orion на стартовом участке.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Армия и оружие
КБ Миля и Роствертол модернизировали ударный вертолёт Ми-24
Легендарный ударный вертолет Ми-24 получил очередную модернизацию под рабочим названием Ми-35П+, работу совместно провели конструкторское бюро Миля и компания "Роствертол".
Обновлено в 08:39
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Экономика
Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России
Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
Обновлено в 09:18
Спорт
WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Наука
Физики сделали МРТ отдельным атомам
Ученые исследовали рекордно малый объект при помощи магнитно-резонансной томографии — им удалось определить магнитные свойства отдельных атомов.
Обновлено в 12:30
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Наука
На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов
Специалисты из Института ядерной физики СО РАН, работающие на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000, впервые зафиксировали рождение семи пи-мезонов (пионов) при электрон-позитронной аннигиляции.
Обновлено в 06:43
Баскетбол
Де Коло может перейти в «Фенербахче»
Бывший защитник ЦСКА Нандо Де Коло может продолжить карьеру в "Фенербахче", утверждает журналист Эмилиано Карчиа в Твиттере.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено в 08:52
Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
Футбол
«Барселона» готова продать Умтити за 50 млн евро
По информации Diario Sport, каталонский клуб будет готов рассмотреть предложения о трансфере 25-летнего футболиста, но не намерен отпускать его менее чем за 50 миллионов евро.
Обновлено в 16:45
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
Малейшая инфекция могла привести к смерти пациентки. Пересадка костного мозга оказалась единственным способом спасти Лавгроув жизнь.
Обновлено в 19:02
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину
В Екатеринбурге на территории жилого района Уралмаш погиб мужчина, при котором была сумка с деньгами. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 09:56