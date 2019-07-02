с чего всё началось

Генеральный директор «Транснефть-Дружба» Игорь Павлов покинул компанию. Его полномочия прекращены с 24 июня. Раздел «руководство» на сайте предприятия в данный момент находится в стадии обновления, сообщает ТАСС.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Общество Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.

Происшествия Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик» Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.

Политика Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.

Шоу-бизнес Селена Гомес показала фигуру в бикини на мексиканском пляже Селена Гомес держится вдали от драмы, развернувшейся между ее подругой Тейлор Свифт и бывшим бойфрендом Джастином Бибером: певица не дает комментариев относительно скандала.

Происшествия Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.

Авто Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.

Наука В Египте нашли десятки странных мумий При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.

Футбол Мораес официально стал игроком «Астон Виллы» «Астон Вилла» объявила о переходе в команду нападающего «Брюгге» Весли Мораеса. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

Космос NASA испытало систему аварийного спасения корабля Orion NASA успешно провело испытания системы аварийного спасения нового пилотируемого космического корабля Orion на стартовом участке.

Армия и оружие КБ Миля и Роствертол модернизировали ударный вертолёт Ми-24 Легендарный ударный вертолет Ми-24 получил очередную модернизацию под рабочим названием Ми-35П+, работу совместно провели конструкторское бюро Миля и компания "Роствертол".

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Экономика Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.

Спорт WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.

Наука Физики сделали МРТ отдельным атомам Ученые исследовали рекордно малый объект при помощи магнитно-резонансной томографии — им удалось определить магнитные свойства отдельных атомов.

Политика На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.

Наука На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов Специалисты из Института ядерной физики СО РАН, работающие на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000, впервые зафиксировали рождение семи пи-мезонов (пионов) при электрон-позитронной аннигиляции.

Баскетбол Де Коло может перейти в «Фенербахче» Бывший защитник ЦСКА Нандо Де Коло может продолжить карьеру в "Фенербахче", утверждает журналист Эмилиано Карчиа в Твиттере.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.

Политика Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.

Футбол «Барселона» готова продать Умтити за 50 млн евро По информации Diario Sport, каталонский клуб будет готов рассмотреть предложения о трансфере 25-летнего футболиста, но не намерен отпускать его менее чем за 50 миллионов евро.

Здоровье Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью Малейшая инфекция могла привести к смерти пациентки. Пересадка костного мозга оказалась единственным способом спасти Лавгроув жизнь.