Футбол

Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансфер ПонсеBookmaker-ratings.ru вчера в 13:38

Генеральный директор московского клуба Томас Цорн раскрыл детали перехода форварда Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартака». По словам Томаса Цорна, условия трансфера были для «Спартака» очень выгодными, но раскрыть их он не может по договоренности с «Ромой» о неразглашении.
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Гендиректор ФК «Спартак»: Понсе был заинтересован в переходе в московский клуб

ТАССвчера в 12:21

Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансфер Понсе

Bookmaker-ratings.ruвчера в 13:38

Генеральный директор «Спартака» — о трансфере Понсе: «Переговоры с „Ромой“ шли непросто»

Матч ТВвчера в 12:50

Генеральный директор «Спартака» — о трансфере Понсе: «Переговоры с „Ромой“ шли непросто»

Sportbox.RUвчера в 12:50

ЦСКА продлил Дзагоева, «Спартак» презентовал Понсе. Трансферы и слухи дня

Sport24.ru02:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
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Астрономы впервые измерили температуру колец Урана

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Жители Тбилиси, занимающиеся обслуживанием туристов, расстроены решением российских властей приостановить воздушное сообщение и продажу туров в Грузию.
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Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
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В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
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Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
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Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

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Обновлено вчера в 13:08
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Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
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Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено 20 июня в 16:36
Транспорт

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Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекратит выполнение рейсов в Грузию, перевозчик сосредоточится на вывозе с территории страны россиян.
Обновлено в 01:05
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На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено вчера в 06:09
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Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Обновлено в 02:57
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Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Происшествия

СМИ сообщают о первой жертве беспорядков в Тбилиси

Акции протеста начались в Тбилиси накануне из-за участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет

В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
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Обновлено вчера в 08:11
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Опубликован список самых надежных марок авто

Обновлено вчера в 07:33
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NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News

Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Момент столкновения автобуса с бензовозом на М-5 попал на видео

Обновлено в 01:09
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Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.
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Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу, есть.
Обновлено в 03:12
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 03:46
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Повышаем градус: на выходных Калугу разогреет до +32

На фоне роста атмосферного давления, температура превысит средние многолетние значения на 6-7 градусов.
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Инспекторы ГИБДД смогут лишать водительских прав на месте

В будущем автомобилисты-нарушители могут лишить прав прямо на месте. Вполне вероятно будут расширены полномочия сотрудников ДПС.
Обновлено вчера в 14:46
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Вера Брежнева опубликовала откровенный ролик в бассейне

На своей странице в Instagram Вера Брежнева опубликовала очередной откровенный кадр.
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«Нью-Джерси» выбрал Хьюза под первым номером на драфте НХЛ-2019

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«Желтые жилеты» решили сменить тактику и блокировать Францию

Судя по всему, в эту субботу основные "желтые акции" пройдут на уровне департаментов и регионов в том числе на юго-западе страны, где сосредоточены наиболее решительно настроенные активисты движения.
Обновлено в 02:42
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Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei

Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.
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В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
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В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП

Три машины столкнулись на западе Крыма, в результате аварии один человек погиб и пять пострадали, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба крымского управления МВД РФ.
Обновлено в 03:15
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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