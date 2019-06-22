Футбол
Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансфер ПонсеBookmaker-ratings.ru вчера в 13:38
Генеральный директор московского клуба Томас Цорн раскрыл детали перехода форварда Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартака». По словам Томаса Цорна, условия трансфера были для «Спартака» очень выгодными, но раскрыть их он не может по договоренности с «Ромой» о неразглашении.
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Генеральный директор «Спартака» — о трансфере Понсе: «Переговоры с „Ромой“ шли непросто»
Sportbox.RUвчера в 12:50
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