Футбол

Гендиректор «Спартака» подписался на страницу сына Хенрика ЛарссонаЧемпионат 12:31

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подписался в «Инстаграме» на Йордана Ларссона — сына бывшего форварда «Барселоны» Хенрика Ларссона и форварда «Норрчёпинга».
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В «Спартак» может перейти сын экс-нападающего «Барселоны» Хенрика Ларссона

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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:18, Ашберн
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В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы

После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
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Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко

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За весеннюю сессию Госдума приняла 325 законов

По итогам весенней сессии Госдумой было принято 325 законов.
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Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400

Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (Южная Каролина) заявил, что он по просьбе президента США Дональда Трампа лично попросил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400, и тогда Вашингтон не будет вводить санкции против Анкары.
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Иран провел запуск баллистической ракеты, сообщает телеканал Fox News.
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Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса

В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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Кличко вновь не смог выговорить слово

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Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
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В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина

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Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах

Уже определены регионы, где первоначально будет опробован данный вид страхования.
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