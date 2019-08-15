Футбол

Гендиректор «Спартака» отреагировал на слухи о возвращении ЧерчесоваМосковский Комсомолец 06:24

Спартак — Тун
сегодня
в 12:45
Лига Европы, Квалификация
Москва, Стадион «Спартак»
Немецкий новичок московского футбольного клуба "Спартак" Андре Шюррле стал героем программы "КраСава" на YouTube. Однако вместе с ним в сюжете появился и гендиректор "красно-белых" Томас Цорн.
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