Гендиректор «Сочи» не удивлен разгромному поражению от «Спартака»Спорт-Экспресс 09:03

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко не придает значения крупному поражению в товарищеском матче от "Спартака" (1:7). - Идет подготовительный период, результату значения не придаем, спокойно к этому относимся и понимаем, над чем нужно поработать, - цитирует ТАСС Рубашко.

Гендиректор «Сочи» не удивлен разгромному поражению от «Спартака»

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