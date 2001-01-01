Футбол
Гендиректор «Сочи» не удивлен разгромному поражению от «Спартака»Спорт-Экспресс 09:03
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко не придает значения крупному поражению в товарищеском матче от "Спартака" (1:7). - Идет подготовительный период, результату значения не придаем, спокойно к этому относимся и понимаем, над чем нужно поработать, - цитирует ТАСС Рубашко.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
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