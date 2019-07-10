Генеральный директор просаакашвилевского телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

с чего всё началось

Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".

Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и «Боржоми»

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